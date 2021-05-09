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Перелом очниці, не бачив на одне око: подробиці зупинки бою Альварес – Сондерс

9 травня, 07:33

Олександр Трикіша Олександр Трикіша

Травма не дозволила Сондерсу продовжити поєдинок проти Альвареса. Можливо, у восьмому раунді британець отримав перелом орбітальної кістки, через що не бачив на праве око

Сауль Альварес і Біллі Джо Сондерс

Сауль Альварес і Біллі Джо Сондерс / Фото: Getty Images

Мексиканець Сауль Альварес переміг британця Біллі Джо Сондерса в поєдинку за титули WBC, WBA Super і WBO в суперсередній вазі. Бій вийшов досить конкурентним, проте несподівано завершився після восьмого раунду – кут британця відмовився продовжувати бій.

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Причиною зупинки бою стала травма Сондерса. У восьмому раунді Альварес обрушив на свого суперника серію потужних ударів, в результаті чого у британця повністю заплило праве око. Відомий журналіст Майк Коппінгер припустив, що у Сондерса може бути зламана орбітальна кістка.

Пізніше він процитував Альваеса, який прямо в рингу сказав своєму тренеру Едді Рейоносо: "Я знаю, що він не виходить, тому що я зламав йому щоку".

Також промоутер Едді Хирн розповів, що тренер британця Марк Тіббс не дозволить своєму боксеру продовжувати бій з одним оком.

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Сондерс зазнав першої поразки у професійній кар'єрі, також на його рахунку 30 перемог. Для Альвареса сьогоднішня перемога стала 56-ю в кар'єрі при одній поразці і двох нічиїх.

Всі подробиці в спецтемі Топові бої вікенду

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