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СЬОГОДНІ Спорт Новини боксу

Куди ж без Ломаченка! ТОП-10 боїв, що відбудуться до кінця року

Олег Люлька Олег Люлька Редактор редакції Спорт
30 жовтня, 23:08
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Незважаючи на те, що Усик уже декласував Джошуа, а Ф'юрі нокаутував Вайлдера, уболівальникам боксу рано йти на канікули. 2021-го на них ще чекає чимало видовищ
Колаж - "Сьогодні"
Колаж - "Сьогодні" / Фото: Instagram

Авторитетний ресурс ESPN склав десятку найкращих боїв із тих, які ще відбудуться цього року.

Найвище місце в рейтингу посів поєдинок Альварес – Плант 6 листопада.

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На четвертому рядку – перше, з часів перемоги над Ломаченком, протистояння Лопеса з австралійцем Камбососом. Воно вже, щоправда, добрий десяток разів переносилося, але 27 листопада боксери мають нарешті побитися.

Щодо самого Ломаченка, то його битва з ганцем Річардом Коммі, яка відбудеться 11 грудня у Нью-Йорку, посіла у рейтингу ESPN сьому сходинку.

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Коммі vs Ломаченко
Коммі vs Ломаченко / Фото: Getty Images

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Щоправда, не факт, що 5 грудня відбудеться поєдинок Девіс – Ромеро, який у рейтингу найсмачніших боїв останньої частини року посідає п'яте місце.

Як ми писали, Ромеро загрожує кримінальне переслідування за сексуальне насильство, яке ризикує залишити його поза боксом.

Що стосується поєдинку Ломаченко – Коммі, то букмекери вже оприлюднили на нього котирування. На перемогу українця встановлено коефіцієнт 1.15, на перемогу африканця – 5.50, на нічию – 29.00. Виходячи з цих котирувань, ймовірність підсумків бою така:

  • виграш Ломаченка – 80%
  • виграш Коммі – 17%
  • нічия – 3%

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