Ломаченко збирає недоїдки! Легендарний боксер став посміховиськом

Експерт упевнений, що Василю Ломаченку час уже завершувати кар'єру, а не бити боксерів, яких раніше перемагав Теофімо Лопес

Колишній тренер Кличка вважає, що Ломаченку пора завершувати кар'єру

Відомий тренер Сергій Городнічов, який раніше працював з Володимиром Кличком, скептично ставиться до перспектив Василя Ломаченка на профі-рингу. Ломаченка розмазали у США! Такого навіть Лопес не дозволяв.

Городнічов розповів, що думає про потенційний реванш між Ломаченком і Лопесом.

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"Звичайно, можна було б подивитися їхній поєдинок ще раз, але я не думаю, що в цьому бою Ломаченко б виграв. Тому що психологічний настрій Василя ми вже бачили. Він хіба що трохи додав би, але Лопес був би до цього готовий, і за силою він перевершуватиме Василя в рази" .

Ломаченко vs Лопес / Фото: Getty Images

У своєму наступному бою, 11 грудня, Ломаченко поб'ється з Річардом Коммі. Городнічов не в захваті від вибору українця.

Таке відчуття, що Ломаченко готується закінчувати кар'єру. Коли він програв Лопесу, всі думали, що Василь піде. Але він вирішив зібрати недоїдки Лопеса. Ви всі бачили, що він явно виграв у Накатані. Я казав, що це взагалі першорозрядник порівняно з Василем Ломаченком.

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/ Фото: Getty Images

"Маючи такі можливості і таку підготовку, просто збирати собі таких боксерів у рекорд – це, звісно, свідчить про те, що Ломаченку треба вже подумувати про завершення своєї кар'єри", – сказав Сергій Городнічов на своєму YouTube-каналі.

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Городнічов має величезний досвід у боксі. Він – бронзовий призер чемпіонату світу 1993 року, учасник Олімпійських ігор в Атланті-1996. Довгий час працював із Володимиром Кличком.