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СЬОГОДНІ Спорт Новини боксу

"Два-три роки": Ломаченку відміряли строк у профі-боксі

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
19 жовтня, 13:47
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Батько і тренер абсолютного чемпіона світу в легкій вазі Теофімо Лопеса переконаний, що нині в цьому дивізіоні немає рівних Василю Ломаченку
Український боксер Василь Ломаченко
Український боксер Василь Ломаченко / Фото: Twitter

Однак за два-три роки, на думку Лопеса-старшого, Ломаченко вже не буде проблемою для Девіна Хейні і Джервонти Девіса.

Хейні vs Ломаченко
Хейні vs Ломаченко

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Василь Ломаченко vs Джервонта Девіс
Василь Ломаченко vs Джервонта Девіс / Фото: YouTube

"Ломаченко не віддають належне. Всі гадаютьь, що можуть його перемогти. Але я казав, що він розбереться з Накатані за сім раундів, так і сталося".

"У легкій вазі нині немає кращого за нього – Ломаченко з'їсть і Девіна Хейні, і Джервонту Девіса. Він з'їсть будь-кого в легкому дивізіоні".

"Однак якщо вони почекають два-три роки, це буде вже зовсім інша історія", – сказав Теофімо Лопес-старший каналу The Fighter's Voice.

Відзначимо, що Хейні зараз 22, Девісу – 26, а Ломаченкe в лютому виповниться 34.

У червні Ломаченко не залишив шансів Накатані
У червні Ломаченко не залишив шансів Накатані / Фото: Top Rank Instagram

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ПРО ЩО МОВЧИТЬ ЛОПЕС

Свого сина Лопес-старший вже не зараховує до легкої ваги, заявляючи, що всі свої справи в ній вони вже зробили. Його син готується до переходу до першої напівсередньої категорії, де хоче побитися з Джошем Тейлором.

Однак прощання Лопеса-молодшого з легкою вагою може і затягнутися. У ній він ще точно проведе бій з Джорджем Камбососом (орієнтовно, 27 листопада), а потім у лютому може зустрітися ще і з Девіном Хейні.

При цьому Лопес-старший вже і забув про обіцянку провести реванш із Василем Ломаченком, яку дав на камеру відразу після червневої перемоги українця над Масайосі Накатані.

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Замість Лопеса Ломаченко 11 грудня поб'ється з Річардом Коммі.

Коммі vs Ломаченко
Коммі vs Ломаченко / Фото: Getty Images

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