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Ломаченко собирает объедки! Легендарный боксер стал посмешищем

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
30 октября, 11:55
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Эксперт уверен, что Василию Ломаченко пора уже завершать карьеру, а не бить боксеров, которых ранее побеждал Теофимо Лопес
Бывший тренер Кличко считает, что Ломаченко пора завершать карьеру
Бывший тренер Кличко считает, что Ломаченко пора завершать карьеру

Известный тренер Сергей Городничев, ранее работавший с Владимиром Кличко, скептически относится к перспективам Василия Ломаченко на профи-ринге. Ломаченко размазали в США! Такого даже Лопес не позволял.

Городничев рассказал, что думает о потенциальном реванше между Ломаченко и Лопесом.

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"Конечно, можно было бы посмотреть их поединок еще раз, но я не думаю, что в этом бою Ломаченко бы выиграл. Потому что психологический настрой Василия мы уже видели. Он разве что чуть-чуть прибавил бы, но Лопес был бы к этому готов, и по мощи он будет превосходить Василия в разы".

Ломаченко vs Лопес
Ломаченко vs Лопес / Фото: Getty Images

В своем следующем бою, 11 декабря, Ломаченко подерется с Ричардом Комми. Городничев не в восторге от выбора украинца.

"Такое ощущение, что Ломаченко готовится заканчивать карьеру. Когда он проиграл Лопесу, все думали, что Василий уйдет. Но он решил собрать объедки Лопеса.

Вы все видели, что он явно выиграл у Накатани. Я говорил, что это вообще перворазрядник по сравнению с Василием Ломаченко".

Читайте также: Почему Ломаченко не дерется с лучшими бойцами. Причина вас удивит

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Ломаченко vs Накатани
Ломаченко vs Накатани / Фото: Getty Images

"Имея такие возможности и такую подготовку, просто собирать себе таких боксеров в рекорд – это, конечно, говорит о том, что Ломаченко нужно уже подумывать о завершении своей карьеры", – сказал Сергей Городничев на своем YouTube-канале.

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Городничев имеет огромный опыт в боксе. Он бронзовый призер чемпионата мира 1993 года, участник Олимпийских игр в Атланте-1996. Долгое время работал с Владимиром Кличко.

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