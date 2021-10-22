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СЬОГОДНІ Спорт Новини боксу

Чому Ломаченко не б'ється з кращими бійцями. Причина вас здивує

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
22 жовтня, 19:33
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Знаменитий тренер Джеймс Алі Башир впевнений, що лідери легкої ваги уникатимуть зустріч з українцям і будуть чекати поки він не завершить кар'єру
Василь Ломаченко повернувся в ринг у червні
Василь Ломаченко повернувся в ринг у червні / Фото: Instagram

Джеймс Алі Башир, який раніше входив в тренерський штаб Володимира Кличка, пояснив чому Василю Ломаченку складно знайти гідних суперників.

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Лідери легкого дивізіону уникають зустрічі з колишнім чемпіоном світу.

"Вони знають, що у Ломаченка залишилося ще багато сил, і він все ще хоче битися. Вони думають: "Навіщо мені ризикувати і битися з Ломаченком, якщо я можу дочекатися, коли він піде. Я можу почекати, поки він стане занадто старим, щоб битися".

У Ломаченка як5 і раніше є бажання і навички, він все ще здатний вийти в ринг і побити топових бійців. Тому вони не хочуть ризикувати. Які ще причини можуть тут бути? Він виступає там вже 5-7 років, але ніхто не хоче з ним битися.

Джервонта Девіс не має так довго тягнути з боєм проти Ломаченка. Однак Флойд Мейвезер і Леонард Еллербі кажуть: "Ні, ми не хочемо випускати його проти Ломаченка, тому що він може нас перемогти. Ми не хочемо ризикувати", – цитує Башира Fightnews.info.

Нагадаємо, що свій наступний поєдинок Василь Ломаченко проведе 11 грудня в Нью-Йорку проти Річарда Коммі. Букмекери впевнені у перемозі українця.

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Ломаченко – 33 роки, Коммі – 34. Обидва програвали Лопесу. Українець – одноголосним рішенням суддів, ганець – нокаутом.

Свій останній бій наш боксер провів влітку проти японця Масаесі Накатані, якого Ломаченко нокаутував у дев'ятому раунді.

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