Чому Ломаченко не б'ється з кращими бійцями. Причина вас здивує

Джеймс Алі Башир, який раніше входив в тренерський штаб Володимира Кличка, пояснив чому Василю Ломаченку складно знайти гідних суперників.
Читайте також: Україна зробила свій вибір! Названий кращий боксер в історії країни
Лідери легкого дивізіону уникають зустрічі з колишнім чемпіоном світу.
Далі по темі
"Вони знають, що у Ломаченка залишилося ще багато сил, і він все ще хоче битися. Вони думають: "Навіщо мені ризикувати і битися з Ломаченком, якщо я можу дочекатися, коли він піде. Я можу почекати, поки він стане занадто старим, щоб битися".
У Ломаченка як5 і раніше є бажання і навички, він все ще здатний вийти в ринг і побити топових бійців. Тому вони не хочуть ризикувати. Які ще причини можуть тут бути? Він виступає там вже 5-7 років, але ніхто не хоче з ним битися.
Джервонта Девіс не має так довго тягнути з боєм проти Ломаченка. Однак Флойд Мейвезер і Леонард Еллербі кажуть: "Ні, ми не хочемо випускати його проти Ломаченка, тому що він може нас перемогти. Ми не хочемо ризикувати", – цитує Башира Fightnews.info.
Нагадаємо, що свій наступний поєдинок Василь Ломаченко проведе 11 грудня в Нью-Йорку проти Річарда Коммі. Букмекери впевнені у перемозі українця.
Ломаченко – 33 роки, Коммі – 34. Обидва програвали Лопесу. Українець – одноголосним рішенням суддів, ганець – нокаутом.
Свій останній бій наш боксер провів влітку проти японця Масаесі Накатані, якого Ломаченко нокаутував у дев'ятому раунді.