Чому Ломаченко не б'ється з кращими бійцями. Причина вас здивує

Джеймс Алі Башир, який раніше входив в тренерський штаб Володимира Кличка, пояснив чому Василю Ломаченку складно знайти гідних суперників.

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Лідери легкого дивізіону уникають зустрічі з колишнім чемпіоном світу.

"Вони знають, що у Ломаченка залишилося ще багато сил, і він все ще хоче битися. Вони думають: "Навіщо мені ризикувати і битися з Ломаченком, якщо я можу дочекатися, коли він піде. Я можу почекати, поки він стане занадто старим, щоб битися".

У Ломаченка як5 і раніше є бажання і навички, він все ще здатний вийти в ринг і побити топових бійців. Тому вони не хочуть ризикувати. Які ще причини можуть тут бути? Він виступає там вже 5-7 років, але ніхто не хоче з ним битися.