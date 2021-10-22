Почему Ломаченко не дерется с лучшими бойцами. Причина вас удивит

Джеймс Али Башир, который ранее входил в тренерский штаб Владимира Кличко, объяснил почему Василию Ломаченко сложно найти достойных соперников.
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Лидеры легкого дивизиона избегают встречи с бывшим чемпионом мира.
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"Они знают, что у Ломаченко осталось еще много сил, и он все еще хочет драться. Они думают: "Зачем мне рисковать и биться с Ломаченко, если я могу дождаться, когда он уйдет. Я могу подождать, пока он станет слишком старым, чтобы драться".
У Ломаченко по-прежнему есть желание и навыки, он все еще способен выйти в ринг и побить топовых бойцов. Поэтому они не хотят рисковать. Какие еще причины могут здесь быть? Он выступает там уже 5-7 лет, но никто не хочет с ним драться.
Джервонта Дэвис не должен так долго тянуть с боем против Ломаченко. Однако Флойд Мейвезер и Леонард Эллерби говорят: "Нет, мы не хотим выпускать его против Ломаченко, потому что он может нас победить. Мы не желаем рисковать", – цитирует Башира Fightnews.info.
Напомним, что свой следующий поединок Василий Ломаченко проведет 11 декабря в Нью-Йорке против Ричарда Комми. Букмекеры уверены в победе украинца.
Ломаченко – 33 года, Комми – 34. Оба проигрывали Лопесу. Украинец – единогласным решением судей, ганец – нокаутом.
Свой последний бой наш боксер провел летом против японца Масаеси Накатани, которого Ломаченко нокаутировал в девятом раунде.