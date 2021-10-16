Ломаченка змусили роздягтися в Одесі

Роздягнутися Василю довелося в Міжнародному одеському аеропорту – коли він проходив рамку металошукача перед відльотом до США для підготовки до бою з Річардом Коммі

Василь Ломаченко готовий до нових великих боїв / Фото: Top Rank Instagram

Нагадаємо, поєдинок Ломаченко – Коммі відбудеться 11 грудня в Нью-Йорку на знаменитій арені "Медісон-сквер-гарден".

"Обняв вас, достойні... До зустрічі!" – написав у себе в Instagram Ломаченко.

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Відзначимо, що перед відльотом до США Ломаченко спіймав щуку в одному з водоймищ Одеської області. Фоловери відразу пожартували, що Васі можна загадувати бажання – наприклад, перемогти Коммі.

Ломаченко з уловом / Фото: Instagram

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Нагадаємо, що Річард Коммі – перший африканський суперник Ломаченка на профі-рингу. Йому 34 роки, він на рік старший за Василя.

Річард Коммі / Фото: Getty Images

В активі африканця на прізвисько Термінатор – 30 перемог (27 нокаутом) за трьох поразок. В останньому бою ганець здолав нокаутом домініканця Джексона Марінеса.

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Коммі vs Ломаченко / Фото: Getty Images

Раніше обидва – як Ломаченко, так і Коммі – програли Теофімо Лопесу.