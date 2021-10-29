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СЬОГОДНІ Спорт Новини боксу

До біса Арума! Джошуа вийде на бій з Усиком всупереч промоутеру Ф'юрі

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
29 жовтня, 20:20
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Екс-чемпіон світу у надважкій вазі Ентоні Джошуа не в захваті від порад Боба Арума відмовитися від бою з українцем. Британець рішуче налаштований на реванш
Усик проти Джошуа
Усик проти Джошуа / Фото: Getty Images

Ентоні Джошуа не на жарт розлютився на 89-річного Боба Арума. Причиною всьому слова промоутера Ф'юрі, в яких він порадив Ей-Джею не виходити на бій-реванш проти Усика.

Читайте також: Усик – зараз бог! Джошуа здивував своєю поведінкою

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Британський боксер не підбирав слів на адресу засновника найбільшої промоутерської компанії Top Rank Promotions. Джошуа і слухати не хоче порад Аруму.

"До біса Боба Арума!

Арум каже, що Джошуа – пустушка, він підбирає зручних суперників, він не хоче боксувати з Тайсоном Ф'юрі.

До біса все це, за всієї поваги, нехай приймає це як хоче.

Він не може говорити про мене всі ці гидоти і думати, що я не зверну уваги. Він постійно каже всяку нісенітницю. Мені не цікаво, що каже Боб Арум" – сказав Джошуа в інтерв'ю IFL TV.

Нагадаємо, що нещодавно американський промоутер чітко пояснив британському екс-чемпіону, чому йому краще не виходити вдруге проти Усика.

Джошуа vs Усик
Джошуа vs Усик / Фото: Reuters

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"Усик занадто швидкий для нього, занадто розумний, і Джошуа знадобляться роки, щоб навчитися битися з шульгою. Він поняття не мав, як боротися з шульгою. Наступного разу Усик поб'є його ще гірше, незалежно від того, хто його тренер.

Це моя думка. Я можу помилятися, але це моя думка", – сказав Арум тиждень тому boxing247.com.

Джошуа vs Усик
Джошуа vs Усик / Фото: Getty Images, Reuters

Нагадаємо, 25 вересня Джошуа програв Усику одноголосним рішенням суддів на лондонському стадіоні "Тоттенхем Хотспур".

Реванш Усік – Джошуа має відбутися до 25 квітня.

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Фаворитом на місце проведення реваншу називають Лондон.

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