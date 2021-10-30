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СЬОГОДНІ Спорт Новини боксу

"Це був блискучий бій": Усик розніс критиків Джошуа

Павло Василенко Павло Василенко редактор сайту segodnya.ua
30 жовтня, 10:17
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Чемпіон WBA, WBO та IBF у надважкій вазі Олександр Усик вважає, що Ентоні Джошуа був гідним противником минулого місяця в Лондоні
Усик vs Джошуа
Усик vs Джошуа / Фото: Reuters

Український суперваговик не згоден з критикою, спрямованою деякими на адресу британського боксера Ентоні Джошуа.

Раніше ми писали, що промоутер Боб Арум порадив Ей-Джею не виходити на бій-реванш проти Усика.

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"Сумно чути, що вони жорстко ставляться до дій Джошуа, тому що я був з ним на рингу, і він був дуже гарний.

Я справді не знаю, де вони знаходять привід для критики. Це був справді блискучий бій", – сказав Усик в інтерв'ю DAZN.

Нагадаємо, 25 вересня Джошуа програв Усику одноголосним рішенням суддів на лондонському стадіоні "Тоттенхем Хотспур".

Реванш Усик – Джошуа має відбутися до 25 квітня.

Фаворитом на місце проведення реваншу називають Лондон. Усик раніше заявляв, що хотів би провести бій із Джошуа у Києві на НСК "Олімпійський".

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