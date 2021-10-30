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Куда ж без Ломаченко! ТОП-10 боев, которые пройдут до конца года

Олег Люлька Олег Люлька Редактор редакции Спорт
30 октября, 23:08
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Несмотря на то, что Усик уже деклассировал Джошуа, а Фьюри нокаутировал Уайлдера, болельщикам бокса рано уходить на каникулы. В 2021-м их еще ждет немало зрелищ
Коллаж - "Сегодня"
Коллаж - "Сегодня" / Фото: Instagram

Авторитетный ресурс ESPN составил десятку лучших боев из тех, которые еще состоятся в нынешнем году.

Высшее место в рейтинге занял поединок Альварес – Плант 6 ноября.

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На четвертой строчке – первое, со времен победы над Ломаченко, противостояние Лопеса с австралийцем Камбососом. Оно уже, правда, добрый десяток раз переносилось, но 27 ноября боксеры должны, наконец, подраться.

Что касается самого Ломаченко, то его битва с ганцем Ричардом Комми, которая пройдет 11 декабря в Нью-Йорке, заняла в рейтинге ESPN седьмое место.

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Комми vs Ломаченко
Комми vs Ломаченко / Фото: Getty Images

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Правда, не факт, что 5 декабря состоится поединок Дэвис – Ромеро, который в рейтинге самых вкусных боев последней части года занимает пятое место.

Как мы писали, Ромеро грозит уголовное преследование за сексуальное насилие, которое рискует оставить его вне бокса.

Что касается поединка Ломаченко – Комми, то букмекеры уже обнародовали на него котировки. На победу украинца установлен коэффициент 1.15, на победу африканца – 5.50, на ничью – 29.00. Исходя из этих котировок, вероятность исходов боя следующая:

  • выигрыш Ломаченко – 80%
  • выигрыш Комми – 17%
  • ничья – 3%

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