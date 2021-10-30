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Оскорбил Ломаченко – и в тюрьму! У обидчика Васи серьезные проблемы

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
30 октября, 18:09
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Американскому боксеру Роландо Ромеро грозит уголовное преследование за его действия вне ринга
Ломаченко и Ромеро
Ломаченко и Ромеро / Фото: Instagram

Буквально накануне непобедимый американец Роландо Ромеро через СМИ набросился с уничижительными оскорблениями в адрес Василия Ломаченко, назвав украинца злом для бокса, трусом и послав его на три буквы.

Ромеро vs Ломаченко
Ромеро vs Ломаченко / Фото: Instagram

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Однако, похоже, большим злом оказался сам Роландо Ромеро.

Сразу пять девушек в соцсетях обвинили 26-летнего Ромеро в сексуальном насилии. Одна из них собирается обратиться в полицию.

"Мы с ним вместе зависали, а потом, я думала, он везет меня домой. Но он сделал остановку, снял с меня штаны и заставил делать все, что он хотел. Я была окаменевшая. А он повторял: "Я всегда добиваюсь, чего хочу", – рассказывает одна из потенциальных жертв Роландо Ромеро в Twitter.

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Отметим, что 5 декабря Роландо Ромеро должен подраться за пояс WBA Regular в легком весе с американцем Джервонтой Дэвисом. Однако в организации Showtime уже ищут замену Ромеро на случай, если тот загремит за решетку.

Как тут не вспомнить, что не так давно Ромеро пригрозил уничтожить Дэвиса в ринге, заявив, что рученки у того не больше полового органа Роландо.

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