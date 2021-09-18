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Ломаченко против Терминатора: таких соперников у Васи еще не было

Олег Люлька Олег Люлька Редактор редакции Спорт
18 сентября, 23:51
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Украинец объявил своего следующего визави. Впервые на профи-ринге Ломаченко сразится с представителем Африки
Комми vs Ломаченко
Комми vs Ломаченко / Фото: Getty Images

В своем следующем бою экс-чемпион мира в трех категориях украинец Василий Ломаченко подерется с бывшим обладателем титула IBF в легком весе Ричардом Комми из Ганы.

Об этом Ломаченко официально сообщил у себя в Instagram.

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Поединок 33-летнего Ломаченко и 34-летнего Комми по прозвищу Терминатор состоится 11 декабря в США.

Напомним, в июне этого года Ломаченко одержал досрочную победу над Масайоши Накатани, тем самым закрыв свое поражение от Теофимо Лопеса по очкам.

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Комми же, в 2019 году проиграв тому же Лопесу нокаутом, вернулся в феврале 2021-го и нокаутировал Джексона Маринеса.

Ричард Комми
Ричард Комми / Фото: Getty Images

Отметим, что в активе Комми 30 побед (27 нокаутом) при трех поражениях (одно – нокаутом).

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