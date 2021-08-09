Потренируется на Комми: Ломаченко перед матчем-реваншем с Лопесом проведет бой 11 декабря

Двукратный олимпийский чемпион собирается провести поединок против ганского боксера Ричарда Комми. Предполагаемая дата боя 11 декабря

Василий Ломаченко готов к новым большим боям / Фото: Top Rank Instagram

Украинский боксер Василий Ломаченко ведет переговоры о поединке с бывшим чемпионом мира по версии IBF Ричардом Комми. Поединок должен состоятся 11 декабря на арене Мэдисон-Сквер-Гарден в Нью-Йорке, сообщает ESPN.

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Ричард Комми / Фото: Getty Images

Бывший чемпион трех дивизионов проиграл свои три титула Теофимо Лопесу в октябре прошлого года. Ломаченко подтвердил, что хотел бы провести промежуточный бой до вероятного реванша с Тео Лопесом.

Лопес только в сентябре или октябре должен провести защиту титула против Джорджа Камбососа, и в случае победы американца уже в феврале может состояться реванш с Ломаченко.

Теофимо Лопес – Василий Ломаченко / Фото: Top Rank Instagram

До этого поединка 33-летний украинец готов на бой с Комми, которого Лопес ранее уверенно победил нокаутом.

Отметим, за поединок в октябре 2020-го, который завершился сенсационной победой Лопеса над Ломаченко по очкам, украинец получил 3,25 миллиона долларов, а американец – 1,5 миллиона.

Ломаченко и Лопес / Фото: YouTube

Ранее отец чемпиона мира в супертяжелом весе Тайсона Фьюри Джон Фьюри дал прогноз на ожидающийся реванш между американцем Теофимо Лопесом и украинцем Василием Ломаченко.