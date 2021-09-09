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Вы даже билет на его бой купить не можете : ненавистник украинцев Редкач разнес фанатов Ломаченко

Александр Трикиша Александр Трикиша Редактор редакции Спорт
9 сентября, 21:49
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Украинский боксер Иван Редкач считает, что Василию Ломаченко в ближайшее время не удастся добиться реванша с Теофимо Лопесом. Также его зацепили комментарии болельщиков Ломы
Василий Ломаченко и Иван Редкач
Василий Ломаченко и Иван Редкач / Фото: Instagram

Редкач, недавно заявивший, что не любит украинцев, наткнулся на статью, в которой болельщики уничтожают Лопеса за отказ от реванша с Ломаченко.

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"Реванша не будет. Не будет. Никакого реванша. Если бы я проиграл, он бы вообще никогда не дал мне такой возможности. Так почему же я должен ему ее предоставлять? Я не буду этого делать", – заявил недавно Теофимо.

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В ответ фанаты украинца разнесли американца в комментариях. Среди прочего, они пригрозили, что после боя с Васей он покинет ринг на носилках.

"Уже слышали, как ты Лопеса затащить обещал на глубину, не прописав в контракте пункт реванша, а сейчас армия украинских болельщиков уничтожает Лопеса.

Вы, фанаты, даже на Васи бои не можете купить трансляцию за 100 грн, ищите пиратскую ссылку где посмотреть бесплатно, не говоря уже купить билет на его бои.

Сидя в Белгороде, точно реванш получит в 2026 году, когда Васе 40 будет", – отреагировал на угрозы фанатов Редкач.

Редкач и Лопес
Редкач и Лопес / Фото: Instagram

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