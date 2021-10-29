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К черту Арума! Джошуа выйдет на бой с Усиком вопреки промоутеру Фьюри

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
29 октября, 20:20
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Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа не в восторге от советов Боба Арума отказаться от боя с украинцем. Британец решительно настроен на реванш
Усик против Джошуа
Усик против Джошуа / Фото: Getty Images

Энтони Джошуа не на шутку разозлился на 89-летнего Боба Арума. Причиной всему слова промоутера Фьюри, в которых он посоветовал Эй-Джею не выходить на бой-реванш против Усика.

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Британский боксер не подбирал слов в адрес основателя крупнейшей промоутерской компании Top Rank Promotions. Джошуа и слушать не хочет советов Арума.

"К черту Боба Арума!

Арум говорит, что Джошуа – пустышка, он подбирает удобных соперников, он не хочет боксировать с Тайсоном Фьюри.

К черту все это, при всем уважении, пусть принимает это как хочет.

Он не может говорить обо мне все эти гадости и думать, что я не обращу внимания. Он постоянно говорит всякую чушь. Мне не интересно, что говорит Боб Арум" – сказал Джошуа в интервью IFL TV.

Напомним, что недавно американский промоутер четко объяснил британскому экс-чемпиону почему ему лучше не выходить второй раз против Усика.

Джошуа vs Усик
Джошуа vs Усик / Фото: Reuters

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"Усик слишком быстр для него, слишком умен, и Джошуа потребуются годы, чтобы научиться драться с левшой. Он понятия не имел, как бороться с левшой. В следующий раз Усик побьет его еще хуже, независимо от того, кто его тренер.

Это мое мнение. Я могу ошибаться, но это мое мнение", – сказал Арум неделю назад boxing247.com.

Джошуа vs Усик
Джошуа vs Усик / Фото: Getty Images, Reuters

Напомним, 25 сентября Джошуа проиграл Усику единогласным решением судей на лондонском стадионе "Тоттенхэм Хотспур".

Реванш Усик – Джошуа должен состояться до 25 апреля.

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Фаворитом на место проведения реванша называют Лондон.

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