"Для нас не имеет значения, кто тренирует Джошуа": Усик серьезно готовится к реваншу

Украинский боксер ранее заявил, что не согласен с критикой, направленной некоторыми в адрес британского боксера Энтони Джошуа.

Александр Усик не обращает внимание на то, что британский боксер ищет нового тренера для подготовки к реваншу.

"Я не уверен в том, кто будет готовить Джошуа к реваншу. Я видел предположения о том, кого он может нанять на следующий год, но для нас не имеет значения, кто его тренирует.

Наша цель – быть готовыми ко всему, и я тренируюсь, чтобы улучшить свои шансы, не оглядываясь на моего оппонента.

Джошуа пообещал быть более агрессивным и опасным в реванше. Если это так, отлично. Я был бы рад испытать эту сторону Джошуа. Я уверен, что это будет еще один блестящий бой", – сказал Усик в интервью DAZN.