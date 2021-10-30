"Для нас не имеет значения, кто тренирует Джошуа": Усик серьезно готовится к реваншу

Украинский боксер ранее заявил, что не согласен с критикой, направленной некоторыми в адрес британского боксера Энтони Джошуа.
Александр Усик не обращает внимание на то, что британский боксер ищет нового тренера для подготовки к реваншу.
"Я не уверен в том, кто будет готовить Джошуа к реваншу. Я видел предположения о том, кого он может нанять на следующий год, но для нас не имеет значения, кто его тренирует.
Наша цель – быть готовыми ко всему, и я тренируюсь, чтобы улучшить свои шансы, не оглядываясь на моего оппонента.
Джошуа пообещал быть более агрессивным и опасным в реванше. Если это так, отлично. Я был бы рад испытать эту сторону Джошуа. Я уверен, что это будет еще один блестящий бой", – сказал Усик в интервью DAZN.
Напомним, 25 сентября Джошуа проиграл Усику единогласным решением судей на лондонском стадионе "Тоттенхэм Хотспур".
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Реванш Усик – Джошуа должен состояться до 25 апреля.