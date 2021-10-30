Ломаченко сделает из Комми клоуна! Прогноз скандального тренера Кличко

В поединке 11 декабря Василию Ломаченко посоветовали не заряжаться на нокаут, а расстреливать Ричарда Комми с дистанции – тогда африканец окажется в роли клоуна

Комми vs Ломаченко / Фото: Getty Images

Известный тренер Сергей Городничев, ранее работавший с Владимиром Кличко, дал прогноз на следующий бой Василия Ломаченко. Напомним, 11 декабря тот подерется в Нью-Йорке с ганцем Ричардом Комми.

"Ломаченко будет делать из Комми клоуна", – заявил на своем YouTube-канале Городничев.

Василий Ломаченко под фонтаном / Фото: Instagram

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"Если Василий зарядится на удар и захочет его нокаутировать в рубке, то это будет его ошибка. Зачем ему нарываться на удар, где-то хватать? Захваты эти все, клинчи ни к чему хорошему Василия не приведут. Только появится сумбурность, и, конечно же, той красоты, которая у него есть, Ломаченко не покажет".

"Задача у Ломаченко будет легко двигаться на ногах, расстреливать Комми с дистанции и делать из него клоуна. Ричард поймет, что начинает проигрывать, начнет идти вперед, становиться агрессивным, попытается поймать Ломаченко на ошибках. Василий этим воспользуется и попросту Комми раскатает", – добавил Сергей Городничев.

Городничев и Кличко / Фото: Instagram

Напомним, что Сергей Городничев известен крайне противоречивыми заявлениями. В частности, он утверждал, что дабы Ломаченко не засудили на Олимпийских играх-2008 в Пекине, пришлось заплатить 700 тысяч долларов.

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Также Городничев считает, что Джошуа сдал бой Усику, чтобы подогреть интерес публики к реваншу.