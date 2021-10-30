Джошуа решил сделать из своего сына второго Усика

Энтони Джошуа до того впечатлил стиль Александра Усика, которому он неожиданно проиграл 25 сентября, что Эй-Джей решил переучить собственного сына и сделать его таким же неудобным для соперников левшой, как украинец.
Слова Энтони Джошуа приводит Fightnews.
"Тот же Фьюри знает, как непросто драться с левшами, Отто Валлин доставил ему определенные проблемы, как и Усик мне. Левши – непростые ребята".
"Недавно, боксируя со своим сыном, я задумался над тем, чтобы переставить его в левшу. Если он захочет в будущем боксировать… В боксе не так уж и много левшей, и, как правило, они очень техничны", – сказал Энтони Джошуа.
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Отметим, что Энтони Джошуа является отцом-одиночкой. Он воспитывает сына Джозефа Бэйли, которого ему в 2015 году родила учительница танцев Николь Осборн.
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