Джошуа решил сделать из своего сына второго Усика

Британский боксер Энтони Джошуа прибег к весьма неожиданным выводам после того, как на ринге стадиона "Тоттенхэм" проиграл Александру Усику

Джошуа с сыном и Усик / Фото: Reuters, gq.com

Энтони Джошуа до того впечатлил стиль Александра Усика, которому он неожиданно проиграл 25 сентября, что Эй-Джей решил переучить собственного сына и сделать его таким же неудобным для соперников левшой, как украинец.

Слова Энтони Джошуа приводит Fightnews.

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"Тот же Фьюри знает, как непросто драться с левшами, Отто Валлин доставил ему определенные проблемы, как и Усик мне. Левши – непростые ребята".

"Недавно, боксируя со своим сыном, я задумался над тем, чтобы переставить его в левшу. Если он захочет в будущем боксировать… В боксе не так уж и много левшей, и, как правило, они очень техничны", – сказал Энтони Джошуа.

Усик vs Джошуа / Фото: Reuters

Отметим, что Энтони Джошуа является отцом-одиночкой. Он воспитывает сына Джозефа Бэйли, которого ему в 2015 году родила учительница танцев Николь Осборн.