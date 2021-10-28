Боксер, которого били Усик и Фьюри, назвал победителя их боя

Джордан Томпсон побывал в тренировочном лагере чемпионов и уверен, что Тайсон Фьюри победит Александра Усика благодаря габаритам

Усик vs Фьюри / Фото: Instagram

Тяжеловес Джордан Томпсон успел поработать спарринг-партнером Александра Усика и Тайсона Фьюри.

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Естественно, что Джордан знает силу кулаков обеих боксеров. Кто сильнее? Кто победит в поединке за звание абсолютного чемпиона мира?

"Ответ будет банальным. Шикарный большой боксер победит шикарного маленького боксера. Фьюри слишком мастеровит. Но Усик всегда умел удивлять. Это будет крутой бой", – считает Томпсон.

Напомним, в ночь на 26 сентября Усик в Лондоне единогласным решением победил Энтони Джошуа и завоевал чемпионские титулы в супертяжелом весе по версии WBA, WBO и IBF.

Ожидается, что реванш между Усиком и Джошуа должен пройти весной будущего года.

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Ранее мы писали, что Тайсон Фьюри готов защищать свой пояс в поединке с Диллианом Уайтом, который является официальным претендентом по линии WBC.

Если Усик победит Джошуа, а Фьюри выиграет у Уайта, то нас ждет поединок за звание абсолютного чемпиона.