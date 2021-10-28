"Фьюри с Уайлдером хотели поубивать друг друга". Усик не в восторге от мегафайта года

Новый чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, IBF, WBO и IBO рассказал о своих впечатлениях от поединка Тайсона Фьюри и Деонтея Уайлдера

Александр Усик VS Тайсон Фьюри / Фото: REUTERS

Сейчас Александр Усик больше сконцентрирован на своем будущем бое-реванше с Энтони Джошуа, но при этом отдает должное чемпиону WBC Тайсону Фьюри, своему возможному сопернику в объединительном поединке.

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Матч-реванш с Джошуа может стать для украинца путевкой в бессмертие. Это будет увлекательное столкновение боксерских умов и неординарных личностей.

"Это будет очень интересный бой", – сказал в предвкушении будущей схватки Усик.

Усик vs Джошуа / Фото: Getty Images

Причем яркая победа Циганского короля над Бронзовым бомбардировщиков не вызывает восторга у чемпиона WBA, IBF, WBO и IBO.

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"Я смотрел бой Фьюри с Уайлдером, но особо не думал об этом. Они просто хотели убить друг друга", – сказал Александр Усик в интервью Daily Mail.

Тайсон Фьюри vc Деонтей Уайлдер / Фото: Reuters

Напомним, что такие авторитеты, как Боб Арум, Джордж Форман и Роберт Гарсия назвали чемпионский поединок в Лас-Вегасе лучшим в истории бокса.

В то же время, промоутер Усика Александр Красюк высмеял яркий мегафайт в Лас-Вегасе. По мнению специалиста, Фьюри и Уайлдер это две "сладкие булочки" для Усика.

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