Бокс и тяжелую атлетику готовы исключить из Олимпиады-2024. Рассказываем, что произошло

Томас Бах недоволен работой руководства двух федераций и обещает в ближайшее время принять решение по этим видам спорта

Бах готов отвернуться от культовых видов спорта

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах заявил, что бокс и тяжелая атлетика могут быть исключены из программы Олимпиады-2024 в Париже.

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"МОК обеспокоен этими двумя видами спорта, потому что в этих федерациях существуют серьезные проблемы с управлением. Поэтому мы очень внимательно следим за ситуацией и примем решение как можно скорее в интересах спортсменов", – заявил Бах.

Соревнования по боксу на Олимпийских играх проводятся с 1904 года, а по тяжелой атлетике – с 1896-го.

Что не так с боксом?

Исполком МОК не удовлетворен работой Международной боксерской федерации по вопросам управления, финансов, судейства и допинга.

Олимпийских чиновников также беспокоит проблема договорных поединков в боксе.

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Хижняк остался без "золота" Олимпиады / Фото: Reuters

Что не так с тяжелой атлетикой?

Противостояние МОК и IWF длится с 2017 года, когда Бах впервые пригрозил исключением тяжелой атлетики из программы Игр-2024, если федерация не будет должным образом бороться с допингом в своем виде спорта.

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Тяжелоатлетка Ирина Деха на Олимпиаде-2020 / Фото: Reuters

Летние Олимпийские игры 2024 пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа.