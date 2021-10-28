Бокс та важку атлетику готові виключити з Олімпіади-2024. Розповідаємо, що сталося

Томас Бах незадоволений роботою керівництва двох федерацій і обіцяє найближчим часом ухвалити рішення щодо цих видів спорту

Бах готовий відвернутися від культових видів спорту

Президент Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах заявив, що бокс та важка атлетика можуть бути виключені із програми Олімпіади-2024 у Парижі.

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"МОК занепокоєний цими двома видами спорту, тому що в цих федераціях є серйозні проблеми з управлінням. Тому ми дуже уважно стежимо за ситуацією і ухвалимо рішення якнайшвидше на користь спортсменів", – заявив Бах.

Змагання з боксу на Олімпійських іграх проводяться з 1904 року, а з важкої атлетики – з 1896-го.

Що не так із боксом?

Виконком МОК незадоволений роботою Міжнародної боксерської федерації з питань управління, фінансів, суддівства та допінгу.

Олімпійських чиновників також непокоїть проблема договірних поєдинків у боксі.

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Хижняк залишився без "золота" Олімпіади / Фото: Reuters

Що не так із важкою атлетикою?

Протистояння МОК та IWF триває з 2017 року, коли Бах вперше пригрозив виключенням важкої атлетики з програми Ігор-2024, якщо федерація не належним чином боротиметься з допінгом у своєму виді спорту.

Важкоатлетка Ірина Деха на Олімпіаді-2020 / Фото: Reuters

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Літні Олімпійські ігри 2024 пройдуть у Парижі з 26 липня по 11 серпня.