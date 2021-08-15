Как же так! Успешный для Украины вид спорта исключили из Олимпийских игр

Оргкомитет летних Олимпийских игр 2024 года опубликовал список видов спорта, в которых спортсмены будут соревноваться в Париже.
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По сравнению с Токио-2020 во Франции мы не увидим карате, бейсбол и софтбол. Остались серфинг, скейтбординг и спортивное скалолазание. Также в программу Олимпиады-2024 будет внесен брейк-данс.
Олимпийские игры в Париже должны пройти с 26 июля по 11 августа 2024 года.
Напомним, что карате стало очень успешным видом спорта для Украины на Играх в Токио. Наши каратисты завоевали две награды.
Серебряную медаль выиграла Анжелика Терлюга.
А с "бронзой" домой уехал Станислав Горуна.