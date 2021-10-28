Сосиска и рюкзак с ногами! Фьюри выбрал себе соперника

Чемпион мира по версии WBC Тайсон Фьюри заявил, что согласен свой следующий бой провести против Диллиана Уайта.

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"Честно говоря, я считаю, что Уайт – сосиска. Большой рюкзак с ногами. У него нет умений. Он медленный в ногах. Он огромный и жирный...

Супертяжи в наше время – просто слизняки. Никаких боксерских умений. Все надеются на лаки-панч.

Уайт заслужил свой титульный шанс. Он победил Хелениуса, Паркера, Брауна. Был первым номером долгое время.

Пусть получит свой шанс и покажет свой максимум. Надеюсь, вскоре увидим захватывающие поединки. Я позабочусь об Уайте и отправлю в нокаут в течение шести раундов.

WBC, я принимаю вызов. Я буду с ним драться каждый день и дважды по воскресеньям", – цитирует Фьюри XSport.