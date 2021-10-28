Сосиска и рюкзак с ногами! Фьюри выбрал себе соперника

Чемпион мира по версии WBC Тайсон Фьюри заявил, что согласен свой следующий бой провести против Диллиана Уайта.
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"Честно говоря, я считаю, что Уайт – сосиска. Большой рюкзак с ногами. У него нет умений. Он медленный в ногах. Он огромный и жирный...
Супертяжи в наше время – просто слизняки. Никаких боксерских умений. Все надеются на лаки-панч.
Уайт заслужил свой титульный шанс. Он победил Хелениуса, Паркера, Брауна. Был первым номером долгое время.
Пусть получит свой шанс и покажет свой максимум. Надеюсь, вскоре увидим захватывающие поединки. Я позабочусь об Уайте и отправлю в нокаут в течение шести раундов.
WBC, я принимаю вызов. Я буду с ним драться каждый день и дважды по воскресеньям", – цитирует Фьюри XSport.
Напомним, что 30 октября в поединке между Диллианом Уайтом и Отто Валлином должен был определится будущий соперник Тайсона Фьюри. Но за десять дней до боя стало известно, что Уайт получил травму плеча, из-за чего схватку отменили.
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