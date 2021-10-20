Какой бой сорвался! Фьюри остался без соперника

Поединок между Диллианом Уайтом и Отто Валлином, в котором должен был определиться следующий противник для Тайсона Фьюри, 30 октября не состоится

Уайт и Валлин 30 октября не подерутся / Фото: Twitter

Как сообщает The Sun, временный чемпион WBC в супертяжелом весе британец Диллиан Уайт по прозвищу Похититель трупов получил травму и не сможет подраться со шведом Отто Валлином 30 октября.

Этот бой должен был бы состояться на "O2 Arena" в Лондоне.

Реклама

По данным источника, британский боксер отказался от поединка в эту дату из-за повреждения плеча. Впрочем, договоренность о бое остается в силе, только вот когда он теперь состоится, непонятно.

Диллиан Уайт / Фото: Reuters

Реклама

Напомним, что на кону боя Уайт – Валлин должен был бы оказаться статус обязательного претендента на титул WBC, который в недавней рубке с Деонтеем Уайлдером отстоял Тайсон Фьюри.