Сосиска та рюкзак з ногами! Ф'юрі вибрав собі суперника

Чемпіон світу за версією WBC Тайсон Ф'юрі заявив, що згоден свій наступний бій провести проти Ділліана Вайта.

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"Чесно кажучи, я вважаю, що Вайт – сосиска. Великий рюкзак з ногами. У нього немає умінь. Він повільний у ногах. Він величезний і жирний...

Супертяжі в наш час – просто слимаки. Жодних боксерських умінь. Усі сподіваються на лакі-панч.

Уайт заслужив на свій титульний шанс. Він переміг Хеленіуса, Паркера, Брауна. Був першим номером довгий час.

Нехай матиме свій шанс і покаже свій максимум. Сподіваюся, невдовзі побачимо захоплюючі поєдинки. Я подбаю про Вайта і відправлю в нокаут протягом шести раундів.

WBC, я приймаю виклик. Я буду з ним битися щодня і двічі в неділю", – цитує Ф'юрі XSport.