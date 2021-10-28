Сосиска та рюкзак з ногами! Ф'юрі вибрав собі суперника

Чемпіон світу за версією WBC Тайсон Ф'юрі заявив, що згоден свій наступний бій провести проти Ділліана Вайта.
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"Чесно кажучи, я вважаю, що Вайт – сосиска. Великий рюкзак з ногами. У нього немає умінь. Він повільний у ногах. Він величезний і жирний...
Супертяжі в наш час – просто слимаки. Жодних боксерських умінь. Усі сподіваються на лакі-панч.
Уайт заслужив на свій титульний шанс. Він переміг Хеленіуса, Паркера, Брауна. Був першим номером довгий час.
Нехай матиме свій шанс і покаже свій максимум. Сподіваюся, невдовзі побачимо захоплюючі поєдинки. Я подбаю про Вайта і відправлю в нокаут протягом шести раундів.
WBC, я приймаю виклик. Я буду з ним битися щодня і двічі в неділю", – цитує Ф'юрі XSport.
Нагадаємо, що 30 жовтня у поєдинку між Ділліаном Вайтом та Отто Валліном мав визначитися майбутній суперник Тайсона Ф'юрі. Але за десять днів до бою стало відомо, що Вайт отримав травму плеча, через що бій скасували.
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