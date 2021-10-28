Лучше драться с Фьюри, чем с идиотом Валлином. Похититель трупов не оставил вариантов шведу

Временный чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Диллиан Уайт не на шутку разозлился на шведа Валлина за обвинения в липовой травме

Диллиан Уайт хочет сразится с Фьюри а не с Валлином / Фото: Коллаж: Сегодня

30 октября в поединке между Уайтом (28-2, 19 КО) и Валлином (22-1, 14 КО) должен был определится будущий соперник Тайсона Фьюри. Но за десять дней до боя стало известно, что Уайт получил травму плеча, из-за чего схватку отменили.

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"Лучше сразиться с Тайсоном Фьюри – лучшим тяжеловесом в истории. Итак, сразиться с ним или с идиотом, который даже не умеет нормально говорить – все, что он делает, – это плачет. Валлин и Дмитрий Салита (промоутер) только то и делают, что плачут, как младенцы. Они плачут, что потратили 15 тысяч на сборы, но я потратил в 10 раз больше.

Фьюри с травмой победил Валлина / Фото: AFP

Конечно, Валлин будет расстроен, потому что он потратил деньги на тренировочные сборы, которые, как он думал, вернет после боя. Это неприятная ситуация. Но у меня много раз были бои, которые срывались. В таких случаях от тебя ничто не зависит, не надо это принимать близко к сердцу. Это вложение в карьеру, в будущее. Но я понимаю, почему он расстроен.

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Вы должны понимать, что я не избегаю боя. У меня травма. Но в то же время, если появится возможность получше, я не собираюсь отказываться – я очень долго ждал, чтобы побороться за титул чемпиона мира. Я не собираюсь откладывать эту возможность ради боя с Отто Валлином", – цитирует слова Уайта BoxingScene.

Фьюри vs Уайлдер / Фото: Reuters

Ранее американский журналист Майк Коппингер поделился сведениями, что Диллиан Уайт специально отказался от поединка против Отто Валлина. Никакой травмы у него нет – все ради поединка против Фьюри.