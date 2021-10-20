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СЕГОДНЯ Новости спорта Новости бокса

Палки в колеса Усику! Британский боксер выдумал травму, чтобы перехватить Фьюри

Александр Трикиша Александр Трикиша Редактор редакции Спорт
20 октября, 22:11
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Британский боксер Диллиан Уайт специально отказался от поединка против Отто Валлина. Никакой травмы у него нет – все ради поединка против Фьюри
Уайт придумал травму, чтобы перехватить у Усика Фьюри
Уайт придумал травму, чтобы перехватить у Усика Фьюри / Фото: Instagram

Американский журналист Майк Коппингер поделился сведениями от инсайдера, о срыве поединка между Диллианом Уайтом и Отто Валлином, который должен был пройти уже 30 октября.

По версии источника, временный чемпион WBC в супертяжелом весе отказался от боя с Валлином, сославшись на травму плеча. Но дело не в травме.

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WBC постановила, что Фьюри должен провести обязательную защиту против временного чемпиона, если в 30-дневный срок тот не сможет договориться с Александром Усиком о поединке за звание абсолютного.

Уайт уже имеет в кармане бой против Фьюри и не хочет рисковать, ведь в случае поражения потеряет статус обязательно претендента.

В Сети болельщики бокса призывают дисквалифицировать британца за такую наглость. Другие же восхищаются решением британца – даже если Фьюри уйдет на пенсию, Уайт получит титульный бой.

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