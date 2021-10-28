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СЬОГОДНІ Спорт Новини боксу

Краще битися з Ф'юрі, ніж з ідіотом Валліном. Викрадач трупів не залишив варіантів шведу

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
28 жовтня, 15:53
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Тимчасовий чемпіон світу за версією WBC у надважкій вазі Ділліан Вайт не на жарт розлютився на шведа Валліна за звинувачення у липовій травмі
Ділліан Вайт хоче битися з Ф'юрі, а не з Валліном
Ділліан Вайт хоче битися з Ф'юрі, а не з Валліном / Фото: Колаж: Сьогодні

30 жовтня у поєдинку між Вайтом (28-2, 19 КО) та Валліном (22-1, 14 КО) мав визначитися майбутній суперник Тайсона Ф'юрі. Але за десять днів до бою стало відомо, що Вайт отримав травму плеча, через що бій скасували.

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Сторона шведського боксера звинуватила Викрадача трупів у симулюванні, чим розлютила британця.

"Краще битися з Тайсоном Ф'юрі – найкращим важкоатлетом в історії. Отже, битися з ним або з ідіотом, який навіть не вміє нормально говорити – все, що він робить, – це плаче. Валлін і Дмитро Саліта (промоутер) тільки те й роблять, що плачуть, як немовлята, вони плачуть, що витратили 15 тисяч на збори, але я витратив у 10 разів більше.

/ Фото: AFP

Звичайно, Валлін буде засмучений, тому що він витратив гроші на тренувальні збори, які, як він думав, поверне після бою. Це неприємна ситуація. Але в мене багато разів були бої, що зривалися. У таких випадках від тебе ніщо не залежить, не треба приймати це близько до серця. Це вкладення у кар'єру, у майбутнє. Але я розумію, чому він засмучений.

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Ви повинні розуміти, що я не уникаю бою. У мене травма. Але в водночас, якщо з'явиться краща можливість, я не збираюся відмовлятися – я дуже довго чекав, щоб поборотися за титул чемпіона світу. Я не збираюся відкладати цю нагоду заради бою з Отто Валліном", – цитує слова Вайта. BoxingScene.

Ф'юрі vs Вайлдер
Ф'юрі vs Вайлдер / Фото: Reuters

Раніше американський журналіст Майк Копінгер поділився відомостями, що Ділліан Вайт спеціально відмовився від поєдинку проти Отто Валліна. Жодної травми у нього немає – все заради поєдинку проти Ф'юрі.

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