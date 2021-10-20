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СЬОГОДНІ Спорт Новини боксу

Який бій зірвався! Ф'юрі залишився без суперника

Олег Люлька Олег Люлька Редактор редакції Спорт
20 жовтня, 14:53
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Поєдинок між Ділліаном Вайтом і Отто Валліном, у якому мав би визначитися наступний опонент для Тайсона Ф'юрі, 30 жовтня не відбудуться
Вайт і Валлін 30 жовтня не поб'ються
Вайт і Валлін 30 жовтня не поб'ються / Фото: Twitter

Як повідомляє The Sun, тимчасовий чемпіон WBC в суперважкій вазі британець Ділліан Вайт на прізвисько Викрадач трупів зазнав травми і не зможе побитися зі шведом Отто Валліном 30 жовтня.

Цей бій мав би відбутися на "O2 Arena" у Лондоні.

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За даними джерела, британський боксер відмовився від поєдинку в цю дату через ушкодження плеча. Втім, домовленість про бій залишається чинною, тільки от коли він тепер відбудеться, незрозуміло.

Ділліан Вайт
Ділліан Вайт / Фото: Reuters

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Нагадаємо, що на кону бою Вайт – Валлін мав би опинитися статус обов'язкового претендента на титул WBC, який у недавній рубці з Деонтеєм Вайлдером відстояв Тайсон Ф'юрі.

Тайсон Ф'юрі
Тайсон Ф'юрі / Фото: Reuters

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