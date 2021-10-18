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Фьюри победил только Кличко и Уайлдера. Разве он лучший?

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
18 октября, 23:41
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После эпической победы Фьюри над Уайлдером, многие эксперты отдали Цыганскому королю пальму первенства в хевивейте. Однако промоутер Джошуа не согласен с таким утверждением
Фьюри, Джошуа и Усик
Фьюри, Джошуа и Усик / Фото: REUTERS

По мнению Эдди Хирна, чтобы стать самым великим тяжеловесом, необходимо победить пятерку лучших боксеров в своем дивизионе.

Читайте также: Нашел виновного: Джошуа сменит тренера перед реваншем с Усиком

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"Я не понимаю, как можно стать самым великим в своем поколении, если не выиграть у тех, кого можно было бы считать лучшими бойцами в вашем дивизионе, которые лучше того парня, которого вы победили в последних трех боях. Это не его вина, что ему пришлось драться с Уайлдером три раза. Но он дрался с одним и тем же человеком.

Тайсон Фьюри отправил в нокаут Деонтея Уайлдера и защитил титул чемпиона WBC
Тайсон Фьюри отправил в нокаут Деонтея Уайлдера и защитил титул чемпиона WBC / Фото: Reuters

Так что трудно сказать, что он величайший, потому что в его послужном списке две хорошие победы над двумя хорошими бойцами. Это Владимир Кличко и Деонтей Уайлдер. Я не говорю, что другие плохие. Но я говорю о настоящих, элитных победах над пятеркой лучших.

Владимир Кличко vs Тайсон Фьюри
Владимир Кличко vs Тайсон Фьюри / Фото: Twitter

Да, я думаю, что он имеет основания называться самым великим тяжеловесом в своем поколении. Но я не думаю, что у него есть послужной список, чтобы так открыто заявлять это. Просто трудно сказать, что он не номер один. Я все еще верю, что Джошуа – лучший тяжеловес в мире. Но сейчас трудно убедить людей в этом", – цитирует слова Хирна BoxingScene.

Джошуа vs Усик
Джошуа vs Усик / Фото: Reuters

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Ранее мы сообщали, как промоутер Усика Александр Красюк высмеял супербой Фьюри – Уайлдер. По мнению специалиста, это был не бой, а махач.

Впрочем скоро мы узнаем имя лучшего тяжеловеса, ведь глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум назвал приблизительную дату боя за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

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