Это не Усик: Фьюри сказал, какого боксера больше всего боится

Главную угрозу своему величию и непобедимому статусу в супертяжелом весе Тайсон Фьюри видит не в Александре Усике, а в британце Джо Джойсе

Джойс, Усик и Фьюри / Фото: Коллаж: Сегодня

Такое заявление сделал со-промоутер Фьюри Фрэнк Уоррен.

"Я разговаривал с Тайсоном насчет него, – сказал Уоррен в интервью Sky Sports. – И Фьюри сказал, что Джойс лучший в дивизионе. Вот каково было мнение Тайсона. У Джойса отличное движение, он может тяжело ударить. В его груди бьется большое сердце. Он силен, постоянно идет вперед".

Тайсон Фьюри / Фото: Reuters

Реклама

"С Джойсом у любого будут проблемы. Он крепкий орешек", – добавил Уоррен.

Правда, Джо Джойсу – уже 36!

Джо Джойс / Фото: Instagram

Усик и Джойс / Фото: Instagram

Реклама

Джойс и Усик / Фото: matchroomboxing

Напомним, Джойс должен был драться 25 сентября с Усиком, но украинец отказался от этого поединка, когда у него появилась возможность провести бой с Джошуа.

Хотя перед тем Усик успел вызвать Джойса на Марс, и тот принял вызов.

Реклама

На профи-ринге у Джойса, серебряного призера Рио-2016, ни единого поражения – 13 побед, 12 из которых добыты нокаутом.

Кстати, Усик и Джойс дрались в 2013 году в Лондоне в рамках лиги WSB. Тогда Александр, представлявший "Украинских атаманов", уверенно выиграл у бойца из "Львиных сердец" по очкам.