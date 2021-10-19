Это не Усик: Фьюри сказал, какого боксера больше всего боится

Такое заявление сделал со-промоутер Фьюри Фрэнк Уоррен.
"Я разговаривал с Тайсоном насчет него, – сказал Уоррен в интервью Sky Sports. – И Фьюри сказал, что Джойс лучший в дивизионе. Вот каково было мнение Тайсона. У Джойса отличное движение, он может тяжело ударить. В его груди бьется большое сердце. Он силен, постоянно идет вперед".
"С Джойсом у любого будут проблемы. Он крепкий орешек", – добавил Уоррен.
Правда, Джо Джойсу – уже 36!
Напомним, Джойс должен был драться 25 сентября с Усиком, но украинец отказался от этого поединка, когда у него появилась возможность провести бой с Джошуа.
Хотя перед тем Усик успел вызвать Джойса на Марс, и тот принял вызов.
На профи-ринге у Джойса, серебряного призера Рио-2016, ни единого поражения – 13 побед, 12 из которых добыты нокаутом.
Кстати, Усик и Джойс дрались в 2013 году в Лондоне в рамках лиги WSB. Тогда Александр, представлявший "Украинских атаманов", уверенно выиграл у бойца из "Львиных сердец" по очкам.
Читайте также:
- Фьюри победил только Кличко и Уайлдера. Разве он лучший?
- Бой Фьюри – Уайлдер – это не бокс, а махач! Промоутер Усика высмеял лучший поединок года
- Джошуа боится! Почему британец против боя Усика с Фьюри
- Вполсилы: Фьюри не ждал такой легкой победы
- Бой Фьюри – Уайлдер – лучший в истории дивизиона! Это настоящий бокс тяжеловесов
- Фьюри избил немецкого румына: видео