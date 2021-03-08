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"Даже на Марсе буду учить тебя боксу": Усик и Джойс троллят друг друга перед боем

8 марта, 08:37

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Украинец и британец встретятся в схватке за титул временного чемпиона WBO

Украинский боксер супертяжелого дивизиона Александр Усик и его будущий соперник Джо Джойс продолжают разогревать публику перед своим противостоянием. Контракт на бой еще не подписан, но стороны ведут переговоры. На днях Усик позвал Джойса в Киев, а британец нахамил ему.

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Парни ведут довольно активную переписку через соцсети. После того, как британец написал украинцу, что в Киеве "даже не смогут наполнить ванну", Александр нашел возможность потроллить 35-летнего уроженца Лондона:

"Мой друг, я готов продолжать обучать тебя боксу даже на Марсе. Надеюсь, ты усовершенствовался с нашей последней встречи. Тоже скучаю по тебе".

Напомним, в полупрофессиональной лиге WSB Усик уверенно победил Джойса в 2013 году. На картинке он изобразил ринг на "красной планете", рычащего себя и Джозефа в ванной, о которой тот мечтал. Впрочем, оппонент не смутился и минувшей ночью также ответил коллажем: "Я готов". При этом он изобразил себя в костюме астронавта, а на Марсе "установил" британский флаг.

Поединок между соперниками за пояс временного чемпиона мира по версии WBO ожидается в конце весны или в начале лета.

Накануне жена Усика зацепила новым образом.

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Смотрите, как Александр радуется снегу в Киеве:

Александр Усик радуется зиме Видео: Instagram

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