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Фьюри избил немецкого румына: видео

Олег Люлька Олег Люлька Редактор редакции Спорт
16 октября, 23:15
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Двоюродный брат Тайсона Фьюри, 27-летний Хьюи, одержал досрочную победу над Кристианом Хаммером в Ньюкасле
Хьюи Фьюри в ударе
Хьюи Фьюри в ударе / Фото: Reuters

Спустя неделю после победы нокаутом Тайсона Фьюри над Деонтеем Уайлдером, двоюродный брат Цыганского короля Хьюи Фьюри добился успеха на вечере бокса в Ньюкасле.

По ходу поединка Фьюри-младший методичного избивал уроженца Румынии немца Кристиана Хаммера. Как следствие, бой все 12 раундов не продлился.

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Уже после пятого раунда Хаммер отказался продолжать поединок, сославшись на травму руки.

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Что интересно, похожим образом Кристиан Хаммер проиграл в 2015-м и Тайсону Фьюри.

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Добавим, что для 27-летнего Хьюи Фьюри (рост 198 см, размах рук 203 см) это – 26-я победа на профи-ринге при трех поражениях – от Александра Поветкина, Кубрата Пулева и Джозефа Паркера.

Смотрите, как ранее Тайсон Фьюри нокаутировал Уайлдера

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