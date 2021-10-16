Ф'юрі побив німецького румуна: відео

За тиждень після перемоги нокаутом Тайсона Ф'юрі над Деонтеєм Вайлдером, двоюрідний брат Циганського короля Г'юї Ф'юрі досяг успіху на вечорі боксу в Ньюкаслі.
По ходу поєдинку Ф'юрі-молодший методичного знищував уродженця Румунії німця Кристіана Хаммера. Як наслідок, бій всі 12 раундів не тривав.
Уже після п'ятого раунду Хаммер відмовився продовжувати поєдинок, пославшись на травму руки.
Що цікаво, схожим чином Кристіан Хаммер програв в 2015-му і Тайсону Ф'юрі.
Додамо, що для 27-річного Г'юї Ф'юрі (зріст 198 см, розмах рук 203 см) це – 26-та перемога на профі-рингу за трьох поразок – від Олександра Повєткіна, Кубрата Пулєва і Джозефа Паркера.
Дивіться, як раніше Тайсон Ф'юрі нокаутував Вайлдера
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