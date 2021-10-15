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Еще 20 секунд: промоутер не советует Джошуа выходить на реванш с Усиком

Александр Трикиша Александр Трикиша Редактор редакции Спорт
15 октября, 13:03
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Промоутер Тайсона Фьюри Фрэнк Уоррен призвал Энтони Джошуа отступить и позволить провести объединительный бой против Александра Усика
Фьюри, Джошуа и Усик
Фьюри, Джошуа и Усик / Фото: REUTERS

Фьюри и Усик владеют всеми поясами в супертяжелом весе после того, как первый нокаутировал Деонтея Уайлдера, а второй победил Энтони Джошуа судейским решением.

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Фьюри должен будет встретиться с обязательным претендентом (победитель боя Диллиан Уайт – Отто Валлин) в следующем бою, если не сможет договориться об объединительном поединке против Усика в течение 30 дней.

Уоррен считает, что Джошуа нужно отойти в сторону и позволить провести бой за звание абсолюта, а в это время самому провести промежуточный поединок, чтобы вернуть себе уверенность.

Энтони Джошуа проиграл Александру Усику
Энтони Джошуа проиграл Александру Усику / Фото: REUTERS

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"Это его выбор. Если он уступит, это откроет нам дверь для объединения Фьюри против Усика.

Пусть Эй Джей проведет разминку. Ему нужно вернуть менталитет победителя, прежде чем он выйдет на матч-реванш с Усиком.

Может быть, он сразится с победителем Фьюри против Усика, это будет отличный бой", – сказал Уоррен в интервью Sky Sport.

Промоутер считает, что у Джошуа нет шансов в реванше против Усика.

"Думаю, Усик снова его побьет. Если бы было еще 20 секунд, Усик нокаутировал бы Эй-Джея. Он встряхнул его и чуть не вырубил. В следующий раз ему захочется сбить с ног Джошуа", – добавил Уоррен.

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