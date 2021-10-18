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Бой Фьюри – Уайлдер – это не бокс, а махач! Промоутер Усика высмеял лучший поединок года

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
18 октября, 17:39
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Промоутер чемпиона WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе Александра Усика Александр Красюк не отказывается от своих слов, что Фьюри и Уайлдер – это "сладкие булочки" для его клиента
Коллаж - "Сегодня"
Коллаж - "Сегодня" / Фото: Reuters, matchroomboxing

Красюк уверен, что оба супертяжеловеса, идеальные соперники для украинского боксера Александра Усика. По мнению специалиста, британский чемпион не сможет победить Александра Усика.

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"Давайте проанализируем. Начинается бой, Тайсон Фьюри с лишним весом, но это не имеет значения. Мы знаем, как он двигается, наносит удары. У него с техникой всегда было хорошо, если сравнивать с другими супертяжами.

Вспоминаем поединок Уайлдер – Фьюри 1. Деонтей был активный, быстрый, с джебом, наносил удары. А что мы видим здесь? На 10 кг тяжелее, с залитыми мышцами.

Тайсон Фьюри перебоксировал Деонтея Уайлдера
Тайсон Фьюри перебоксировал Деонтея Уайлдера / Фото: Reuters

Выглядит эстетически, но после первого раунда у него отекают дельты. Это о чем говорит? Он не может держать руки у головы. Он держит руки на уровне грудей.

Когда он наносит свой коронный удар справа, его борода торчит вверх. Делает один шаг на 2 метра. Я не тренер по боксу, но я чуть-чуть насмотрелся уже за 16 лет. Это очевидные вещи, у человека есть какие-то проблемы. Или ментальные, или физиологические.

Уайлдер поздравил Фьюри с победой
Уайлдер поздравил Фьюри с победой / Фото: Reuters

А далее мы видим развитие событий: раз-два-три – наносит удары. Первый раунд выигрывает. Во втором качели туда-сюда, но я отдал Уайлдеру.

Третий раунд – добрый вечер. Капитальный нокдаун. Уайлдер вряд ли помнит, что было после этого нокдауна. Исходя из того, как он двигался по рингу, можно сказать, что он дрался исключительно на морально-волевых. Видно, что воин. Исключительно на мужицкой ноте, вопросов нет.

Тайсон Фьюри vc Деонтей Уайлдер
Тайсон Фьюри vc Деонтей Уайлдер / Фото: Reuters

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Мы видим четвертый раунд. Еще до конца не оклемавшись от нокдауна, наносит удар в ответ. Падает Фьюри. Во второй раз падает Фьюри. Нокдаун в лобешник.

Не так часто увидишь нокдаун ударом в лоб. Чаще всего, это сломанная рука у боксера, который наносит удар, а тут такой гигант лежит на полу.

В глазах Фьюри не было видно, что он потрясен. Он встал, пошел дальше. А дальше начинается избиение. Тайсон ходит, гоняет Уайлдера, а тот иногда выкидывает свои кувалды.

Тайсон Фьюри получил травму в бою с Уайлдером
Тайсон Фьюри получил травму в бою с Уайлдером / Фото: Reuters

С точки зрения человека, который просто смотрит бокс, я реально кайфовал. Такого махача ты не часто увидишь в профессиональном боксе.

Но с точки зрения бокса, а я смотрел конкретно бокс, а не махач, бляха-муха, что один, что второй выглядели здоровяками, которые пришли друг друга избить. Мы видели зрелищный, но не боксерский поединок.

Даже движения ног. Они ходили на прямых ногах, пятках. Думаю, канвас ринга был стерт после этого поединка. Бой Джошуа и Усика – шедевр. То, как должно выглядеть искусство.

Фьюри vs Уайлдер
Фьюри vs Уайлдер / Фото: Reuters

А в бою Уайлдера и Фьюри была попса для американского зрителя: кровище, все падают, подымаются. Но классики в этом не было, только махач.

Я не увидел ни от одного, ни от второго того, что сможет навредить в ринге Усику. Да, понятно, всегда может прилететь какой-то свинг непонятно откуда.

Но чтобы Уайлдер нанес удар, ему нужно зафиксировать цель. А как это сделать, если мишень постоянно двигается?

Уайлдер и Фьюри во время третьего боя
Уайлдер и Фьюри во время третьего боя / Фото: REUTERS

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Что касается Фьюри, естественно, он лучше, чем Уайлдер, но, если он в такой форме придет на бой с Усиком, я не даю ему много шансов.

Моя фраза про "булочки с корицей" как раз конкретно того Уайлдера и того Фьюри, которые находились тогда в ринге. В такой форме они действительно "сладкие булочки" для Усика. Того Усика, который был в бою с Энтони Джошуа, – цитирует Красюка Трибуна.

Фьюри, Джошуа и Усик
Фьюри, Джошуа и Усик / Фото: REUTERS

Ранее Красюк заявил, что во время боя Фьюри – Уайлдер увидел две "сладкие булочки" для Усика.

В тоже время, такие авторитеты, как Боб Арум, Джордж Форман и Роберт Гарсия назвали чемпионский поединок в Лас-Вегасе лучшим в истории бокса.

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