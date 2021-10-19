19 жовтня 19:45
Брюгге --
Манчестер Сіті --
19 жовтня 19:45
Бешикташ --
Спортинг --
19 жовтня 22:00
ПСЖ --
Лейпциг --
19 жовтня 22:00
Порту --
Мілан --
19 жовтня 22:00
Атлетіко --
Ліверпуль --
19 жовтня 22:00
Аякс --
Боруссія Д --
19 жовтня 22:00
Інтер --
Шериф --
19 жовтня 22:00
Шахтар --
Реал --
20 жовтня 19:45
Барселона --
Динамо --
20 жовтня 19:45
Зальцбург --
Вольфсбург --
20 жовтня 22:00
Бенфіка --
Баварія --
20 жовтня 22:00
Янг Бойз --
Вільярреал --
20 жовтня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Аталанта --
20 жовтня 22:00
Лілль --
Севілья --
20 жовтня 22:00
Челсі --
Мальме --
20 жовтня 22:00
Зеніт --
Ювентус --
22 жовтня 17:00
Десна --
Олександрія --
22 жовтня 19:30
Металіст 1925 --
Інгулець --
23 жовтня 14:00
Верес --
Маріуполь --
23 жовтня 17:00
Ворскла --
Шахтар --
23 жовтня 19:30
Чорноморець --
Львів --
24 жовтня 14:00
Рух --
Минай --
24 жовтня 17:00
Динамо --
Дніпро-1 --
24 жовтня 19:30
Зоря --
Колос --
30 жовтня 00:00
Маріуполь --
Динамо --
30 жовтня 00:00
Шахтар --
Десна --
30 жовтня 00:00
Металіст 1925 --
Зоря --
30 жовтня 00:00
Колос --
Львів --
30 жовтня 00:00
Ворскла --
Чорноморець --
30 жовтня 00:00
Дніпро-1 --
Минай --
30 жовтня 00:00
Рух --
Олександрія --
30 жовтня 00:00
Інгулець --
Верес --
Спорт
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
Ліга чемпіонів Ліга чемпіонів 🚑 Поради лікаря Комаровського 🦀 Гра в кальмара ❓ Як помер брат Павлова
СЬОГОДНІ Спорт Новини боксу

Це не Усик: Ф'юрі сказав, якого боксера найбільше боїться

Олег Люлька Олег Люлька Редактор редакції Спорт
19 жовтня, 09:05
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Головну загрозу своїй величі і непереможному статусу в суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі бачить не в Олександрі Усику, а в британцеві Джо Джойсі
Джойс, Усик і Ф'юрі
Джойс, Усик і Ф'юрі / Фото: Колаж: Сьогодні

Таку заяву зробив співпромоутер Ф'юрі Френк Форрен.

"Я розмовляв з Тайсоном щодо нього, – сказав Воррен в інтерв'ю Sky Sports. – І Ф'юрі сказав, що Джойс найкращий у дивізіоні. Ось яка думка Тайсона. У Джойса відмінний рух, він може важко вдарити. В його грудях б'ється велике серце. Він сильний, постійно йде вперед".

Тайсон Ф'юрі
Тайсон Ф'юрі / Фото: Reuters

Реклама

"З Джойсом у будь-кого будуть проблеми. Він міцний горішок", – додав Воррен.

Правда, Джо Джойсу – вже 36!

Джо Джойс
Джо Джойс / Фото: Instagram

Усик і Джойс
Усик і Джойс / Фото: Instagram

Реклама

Джойс і Усик
Джойс і Усик / Фото: matchroomboxing

Нагадаємо, Джойс мав битися 25 вересня з Усиком, але українець відмовився від цього поєдинку, коли у нього з'явилася можливість провести бій з Джошуа.

Хоча перед тим Усик встиг викликати Джойса на Марс, і той прийняв виклик.

Реклама

На профі-рингу у Джойса, срібного призера Ріо-2016, жодної поразки – 13 перемог, 12 з яких здобуті нокаутом.

До речі, Усик і Джойс билися в 2013 році в Лондоні в рамках ліги WSB. Тоді Олександр, який представляв "Українських отаманів", впевнено виграв у бійця з "Левових сердець" за очками.

Читайте також:

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Спорт Сьогоднi на Google News
Спорт
Більше новин
Реклама
Історія однієї фотографії
Більше крутих фотографій
Спортивні історії
Хочу ще
Спортивні красуні
Більше красунь
Останні новини
Більше новин
Дівчата покеру
PokerMatch

Лілі
Кілетто

США
Фото красуні
ТОП-матчі

Шахтар

Сьогодні

22:00

Реал

5.65

4.48

1.63

Барселона

Завтра

19:45

Динамо

1.27

6.70

12.5
Опитування
Рейтинг популярності
Наші спортсмени в Instagram
1
Василь Ломаченко Василь Ломаченко
1970К
2
Олександр Зінченко Олександр Зінченко
1436К
3
Олександр Усик Олександр Усик
1088К
4
Андрій Шевченко Андрій Шевченко
1007К
5
Еліна Світоліна Еліна Світоліна
804К
6
Іван Редкач Іван Редкач
666К
7
Володимир Кличко Володимир Кличко
625К
8
Андрій Лунін Андрій Лунін
504К
9
Дар'я Білодід Дар'я Білодід
501К
10
Олексій Торохтій Олексій Торохтій
429К
Рейтинг ТОП-100
Покер - це спорт!
Новини покеру
Чемпіонат України
#
Команда
І
Г
О
1
Динамо
11
29:3
29
2
Шахтар
11
29:6
26
3
Ворскла
11
21:8
24
4
Дніпро-1
11
16:12
22
5
Зоря
11
23:15
20
6
Олександрія
11
11:9
18
7
Десна
11
13:16
17
8
Металіст 1925
11
11:14
16
9
Верес
11
10:12
15
10
Рух
10
8:12
11
11
Колос
10
7:16
11
12
Інгулець
10
9:18
8
13
Минай
10
6:12
7
14
Львів
11
7:19
6
15
Чорноморець
11
11:25
6
16
Маріуполь
11
13:27
4
Показати бiльше
Пʼятниця, 22 жовтня
17:00
Спорт
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти