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СЕГОДНЯ Новости спорта Новости бокса

Усик объединяет народы Украины и России! Оккупанты восхищены позицией боксера

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
29 октября, 12:45
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Знаменитый российский борец Роман Власов доволен поступками Александра Усика, который еще ни разу не назвал родной Крым оккупированной территорией
Усик вдохновляет Власова
Усик вдохновляет Власова

Пока в Украине защищают любителей обниматься с друзьями Путина и тех, кто боится назвать Крым оккупированным, в России это используют в свою пользу.

Читайте также: Магучих не осудила Россию за допинг: "Мне нейтрально"

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Двукратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе россиянин Роман Власов высказал уважение Александру Усику. Власов считает, украинец объединяет народы.

"У меня огромное уважение вызывает украинский боксер Александр Усик. Его спортивный путь очень впечатляет, это достойный человек. Он прославился не только как чемпион, но и тем, что несет правильные ценности и очень достойно ведет себя в жизни. Мы не знакомы, но я хотел бы с ним встретиться.

Александр объединяет наши народы, знает и помнит нашу общую историю и говорит про нее", – заявил Власов.

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Ранее мы писали, что знаменитый украинский футболист Артем Федецкий никогда не поедет к оккупантам. Он хочет, чтобы украинские футболисты из России приехали в АТО.

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