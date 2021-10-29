Усик объединяет народы Украины и России! Оккупанты восхищены позицией боксера

Пока в Украине защищают любителей обниматься с друзьями Путина и тех, кто боится назвать Крым оккупированным, в России это используют в свою пользу.
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Двукратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе россиянин Роман Власов высказал уважение Александру Усику. Власов считает, украинец объединяет народы.
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"У меня огромное уважение вызывает украинский боксер Александр Усик. Его спортивный путь очень впечатляет, это достойный человек. Он прославился не только как чемпион, но и тем, что несет правильные ценности и очень достойно ведет себя в жизни. Мы не знакомы, но я хотел бы с ним встретиться.
Александр объединяет наши народы, знает и помнит нашу общую историю и говорит про нее", – заявил Власов.
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Ранее мы писали, что знаменитый украинский футболист Артем Федецкий никогда не поедет к оккупантам. Он хочет, чтобы украинские футболисты из России приехали в АТО.
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