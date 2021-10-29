Усік об'єднує народи України та Росії! Окупанти захоплені позицією боксера

Знаменитий російський борець Роман Власов задоволений вчинками Олександра Усика, який ще жодного разу не назвав рідний Крим окупованою територією

Усик надихає Власова

Поки в Україні захищають любителів обійматися з друзями Путіна та тих, хто боїться назвати Крим окупованим, у Росії це використовують на свою користь.

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Дворазовий олімпійський чемпіон з греко-римської боротьби росіянин Роман Власов висловив повагу до Олександра Усика. Власов вважає, що українець об'єднує народи.

"У мене величезну повагу викликає український боксер Олександр Усик. Його спортивний шлях дуже вражає, це гідна людина. Він прославився не лише як чемпіон, а й тим, що несе правильні цінності і дуже гідно поводиться в житті. Ми не знайомі, але я хотів би зустрітися з ним. Олександр об'єднує наші народи, знає та пам'ятає нашу спільну історію та говорить про неї", – заявив Власов.

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Раніше ми писали, що славнозвісний український футболіст Артем Федецький ніколи не поїде до окупантів. Він хоче, щоб українські футболісти з Росії приїхали в АТО.