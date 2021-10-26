Магучіх не засудила Росію за допінг: "Мені нейтрально"

Бронзова призерка Олімпіади в Токіо Ярослава Магучіх відмовилася коментувати покарання для російських спортсменів за вживання допінгу
Ярослава стала відома на всю Україну не так своїм виступом у Токіо-2020, як обіймами з довіреною особою Путіна Марією Ласіцкене.
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Російська спортсменка виступала на Іграх у нейтральному статусі. Країну позбавили прапора та гімну через допінгові махінації.
"Як я ставлюся до цього рішення? Я, чесно, не хочу лізти. Нейтрально, скажімо так. Є свої плюси та мінуси. Не можна сказати, як ти до цього ставишся, тому що я не в цьому середовищі, я живу тут, я не знаю всіх нюансів, усієї ситуації.
Чи справедливе рішення? Я не можу сказати чесно. Не хочу. Завжди щось скажу, щось буде перевернуто, тому я просто утримаюся", – сказала Магучіх каналу "Бегущий банкир".
Нагадаємо, після олімпійських обіймів із росіянкою Ласіцкене у Токіо Ярослава потрапила під хвилю критики. Могучіх викликали на килим до Міноборони.
А колишній народний депутат Фаріон назвала Магучіх біомусором і закликала позбавити громадянства.
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