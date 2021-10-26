"Хочу, щоб футболісти з Росії приїхали в АТО": легенда збірної України ніколи не поїде до окупантів

Колишній захисник національної збірної Артем Федецький розповів, що думає про українських футболістів, які грають у Росії.
Раніше Федецький розповів, чому Анатолій Тимощук працює в Росії.
"Спартак давав за мене 7 чи 8 млн євро. Можливо, на той момент я і поїхав би до Москви. Ми були хорошими сусідами, не було таких конфліктних ситуацій, як зараз. Зрозуміло, що зараз – ніколи в житті. Будемо жити добре чи погано – я ніколи туди не поїду, тим більше мій син теж не поїде туди грати у футбол.
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Я їздив в АТО неодноразово, ми з солдатами сиділи, вечеряли. Мені хотілося, щоб ті хлопці з Росії приїхали в АТО і подивилися солдатам у вічі. Чи дозволила б їм тоді совість перейти в якийсь російський клуб і сказати: Вибачте, футбол поза політикою?", – розповів Федецький в інтерв'ю каналу Пряма червона.