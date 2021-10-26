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СЬОГОДНІ Спорт Новини футболу

"Хочу, щоб футболісти з Росії приїхали в АТО": легенда збірної України ніколи не поїде до окупантів

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
26 жовтня, 11:50
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Артем Федецький пояснив, як ставиться до українських гравців, які подалися на заробітки до Росії. Він кличе їх зустрітися з військовими
Артем Федецький зіграв 53 матчі за збірну України
Артем Федецький зіграв 53 матчі за збірну України

Колишній захисник національної збірної Артем Федецький розповів, що думає про українських футболістів, які грають у Росії.

Раніше Федецький розповів, чому Анатолій Тимощук працює в Росії.

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"Спартак давав за мене 7 чи 8 млн євро. Можливо, на той момент я і поїхав би до Москви. Ми були хорошими сусідами, не було таких конфліктних ситуацій, як зараз. Зрозуміло, що зараз – ніколи в житті. Будемо жити добре чи погано – я ніколи туди не поїду, тим більше мій син теж не поїде туди грати у футбол.

Читайте також: "Ракіцькому при зустрічі руку подам": Федецький – про українця в Росії

Я їздив в АТО неодноразово, ми з солдатами сиділи, вечеряли. Мені хотілося, щоб ті хлопці з Росії приїхали в АТО і подивилися солдатам у вічі. Чи дозволила б їм тоді совість перейти в якийсь російський клуб і сказати: Вибачте, футбол поза політикою?", – розповів Федецький в інтерв'ю каналу Пряма червона.

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