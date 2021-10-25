Бій Усика і Ф'юрі зірвуть! Претендент не збирається чекати

Відомий промоутер Френк Уоррен, який веде справи суперважковаговика Джо Джойса, повідомив, що вони можуть перешкодити об'єднавчому двобою Олександра Усика і Тайсона Ф'юрі.
Може пройти три роки, перш ніж Усик поб'ється з Ф'юрі.
"Ми чекаємо, коли в WBO визначаться з тим, що їм робити з обов'язковим претендентом для Усика. Швидше за все, вони дозволять Усику провести ще один бій, оскільки схвалили його реванш з Джошуа.
Але переможець повинен буде побитися з Джойсом. Ми чекаємо рішення WBO і тоді будемо думати, як нам поступати далі", – заявив Уоррен.
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36-річний Джо Джойс – срібний призер Олімпійських ігор (2016). На профі-рингу провів 13 боїв і всі виграв.
Останній свій бій Джойс провів влітку, коли достроково виграв у Карлоса Такама.
Раніше ми писали, що після бою з Джошуа Усик потішив себе дуже дорогим подарунком! Український чемпіон купив собі шестиколісний Гелендваген Mercedes-Benz G63 AMG, вартість якого може складати понад мільйон євро.
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