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СЬОГОДНІ Спорт Новини боксу

Бій Усика і Ф'юрі зірвуть! Претендент не збирається чекати

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
25 жовтня, 20:14
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Офіційний претендент на чемпіонський пояс за версією WBO Джо Джойс має намір побитися з переможцем бою Усик – Джошуа
Джойс, Усик і Ф'юрі
Джойс, Усик і Ф'юрі / Фото: Колаж: Сьогодні

Відомий промоутер Френк Уоррен, який веде справи суперважковаговика Джо Джойса, повідомив, що вони можуть перешкодити об'єднавчому двобою Олександра Усика і Тайсона Ф'юрі.

Може пройти три роки, перш ніж Усик поб'ється з Ф'юрі.

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"Ми чекаємо, коли в WBO визначаться з тим, що їм робити з обов'язковим претендентом для Усика. Швидше за все, вони дозволять Усику провести ще один бій, оскільки схвалили його реванш з Джошуа.

Але переможець повинен буде побитися з Джойсом. Ми чекаємо рішення WBO і тоді будемо думати, як нам поступати далі", – заявив Уоррен.

Читайте також: Усик проміняв Ф'юрі на бальні танці

36-річний Джо Джойс – срібний призер Олімпійських ігор (2016). На профі-рингу провів 13 боїв і всі виграв.

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Останній свій бій Джойс провів влітку, коли достроково виграв у Карлоса Такама.

Раніше ми писали, що після бою з Джошуа Усик потішив себе дуже дорогим подарунком! Український чемпіон купив собі шестиколісний Гелендваген Mercedes-Benz G63 AMG, вартість якого може складати понад мільйон євро.

Усик і його нове авто
Усик і його нове авто / Фото: Instagram

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