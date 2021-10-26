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СЕГОДНЯ Новости спорта Новости футбола

"Хочу, чтобы футболисты из России приехали в АТО": легенда сборной Украины никогда не поедет к оккупантам

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
26 октября, 11:50
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Артем Федецкий объяснил, как относится к украинским игрокам, которые подались на заработки в Россию. Он зовет их встретиться с военными
Артем Федецкий сыграл 53 матча за сборную Украины
Артем Федецкий сыграл 53 матча за сборную Украины

Бывший защитник национальной сборной Артем Федецкий рассказал, что думает об украинских футболистах, которые играют в России.

Ранее Федецкий рассказал,почему Анатолий Тимощук работает в России.

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"Спартак давал за меня 7 или 8 млн евро. Возможно, в тот момент я и поехал бы в Москву. Мы были хорошими соседями, не было таких конфликтных ситуаций, как сейчас. Ясно, что сейчас – никогда в жизни. Будем жить хорошо или плохо – я никогда туда не поеду. Тем более мой сын тоже не поедет туда играть в футбол. Он сам мне всегда говорит...

Читайте также: "Ракицкому при встрече руку подам": Федецкий – об украинце в России

Я ездил в АТО не один раз, мы с солдатами сидели, ужинали. Мне хотелось, чтобы те ребята из России приехали в АТО и посмотрели солдатам в глаза. Позволила бы им совесть перейти в какой-то российский клуб и сказать: Извините, футбол вне политики?", – рассказал Федецкий в интервью каналу Пряма червона.

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