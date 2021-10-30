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СЬОГОДНІ Спорт Новини боксу

Ломаченко зробить із Коммі клоуна! Прогноз скандального тренера Кличка

Олег Люлька Олег Люлька Редактор редакції Спорт
30 жовтня, 16:25
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У поєдинку 11 грудня Василю Ломаченку порадили не заряджатися на нокаут, а розстрілювати Річарда Коммі з дистанції – тоді африканець опиниться в ролі клоуна.
Коммі vs Ломаченко
Коммі vs Ломаченко / Фото: Getty Images

Відомий тренер Сергій Городничев, який раніше працював із Володимиром Кличком, дав прогноз на наступний бій Василя Ломаченка. Нагадаємо, 11 грудня той поб'ється у Нью-Йорку з ганцем Річардом Коммі.

"Ломаченко робитиме з Коммі клоуна", – заявив на своєму YouTube-каналі Городничев.

Василь Ломаченко під фонтаном
Василь Ломаченко під фонтаном / Фото: Instagram

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"Якщо Василь зарядиться на удар і захоче його нокаутувати в рубці, то це буде його помилка. Навіщо йому наражатися на удар, десь хапати? А тієї краси, яка в нього є, Ломаченко не покаже".

"Завдання у Ломаченка буде легко рухатися на ногах, розстрілювати Коммі з дистанції і робити з нього клоуна. Річард зрозуміє, що починає програвати, почне йти вперед, бути агресивним, спробує зловити Ломаченка на помилках. Василь цим скористається і просто Коммі розкатає", – додав Сергій Городничев.

Городничев і Кличко
Городничев і Кличко / Фото: Instagram

Нагадаємо, що Сергій Городничев відомий вкрай суперечливими заявами. Зокрема, він стверджував, що аби Ломаченка не засудили на Олімпійських іграх-2008 у Пекіні, довелося заплатити 700 тисяч доларів.

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Також Городничев вважає, що Джошуа здав бій Усіку, щоб підігріти інтерес публіки до реваншу.

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