Нас розводять! Усика запідозрили в договірняку з Джошуа

Колишній тренер Володимира Кличка Сергій Городничев вважає, що Олександр Усик і Ентоні Джошуа могли домовитися про результат першого бою, щоб видати трилогію

Усика запідозрили у договірняку з Джошуа. Фото: https://t.me/Usyk17

Олександр Усик сенсаційно переміг Ентоні Джошуа і відібрав у нього чотири чемпіонські пояси в суперважкій вазі. Однак Городничев впевнений, що це був договірняк, а найбільше від цього постраждали вболівальники.

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"Всі ми побачили, на що здатен Усик і як обробився Джошуа. На жаль, бій мені не сподобався в тому плані, що Джошуа нічого не робив. Таке відчуття, що нас розвели. Ми як клоуни, вони дивляться на нас зверху, як в цирку", – сказав Сергій в ефірі власного блогу в Youtube.

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Городничев повторює, що всіх уболівальників розвели і розводять до цього дня: "Видно, там якийсь договірняк. Поясню, чому я так думаю".

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Тренер вважає, що команда Джошуа має намір повторити сценарій, який був з Енді Руїсом. Тоді Ентоні першу зустріч програв, а потім взяв реванш у Саудівській Аравії.

Ентоні Джошуа. Фото: t.me/Usyk17

"У Джошуа контракт на 100 мільйонів доларів з арабами десь на три бої. Так як з Ф'юрі важко домовитися, а боксувати потрібно, вони організували бій з Усиком, пустили нову кров в хевівейт. Щоб Джошуа закрити контракт з арабами йому потрібно закрити три бої. Дивимося: перший бій він програє, другий бій виграє і, можливо, вони можуть зробити третій бій. Ось вони взяли таку історію і розвели нас як лохів", – висловив свою версію Горднічев.

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Раніше був названий козир Усика, який зруйнує всі плани Джошуа в реванші. Відомий український напівсередньоваговик Тарас Шелестюк акцентував на факторі, про який практично не говорять експерти, – мова про підборіддя Олександра Усика.