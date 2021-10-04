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Нас разводят! Усика заподозрили в договорняке с Джошуа

Александр Трикиша Александр Трикиша Редактор редакции Спорт
4 октября, 13:28
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Бывший тренер Владимира Кличко Сергей Городничев считает, что Александр Усик и Энтони Джошуа могли договориться о результате первого боя, чтобы выдать трилогию
Усика заподозрили в договорняке с Джошуа. Фото: https://t.me/Usyk17
Усика заподозрили в договорняке с Джошуа. Фото: https://t.me/Usyk17

Александр Усик сенсационно победил Энтони Джошуа и отобрал у него четыре чемпионских пояса в супертяжелом весе. Однако Городничев уверен, что это был договорняк, а больше всего от этого пострадали болельщики.

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"Все мы увидели, на что способен Усик и как обделался Джошуа. К сожалению, бой мне не понравился в том плане, что Джошуа ничего не делал. Такое ощущение, что нас развели. Мы как клоуны, они смотрят на нас сверху, как в цирке", – сказал Сергей в эфире собственного блога в Youtube.

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Городничев повторяет, что всех болельщиков развели и разводят по сей день: "Видно, там какой-то договорняк. Объясню, почему я так думаю".

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Тренер считает, что команда Джошуа намерена повторить сценарий, который был с Энди Руисом. Тогда Энтони первую встречу проиграл, а затем взял реванш в Саудовской Аравии.

Энтони Джошуа. Фото: t.me/Usyk17

"У Джошуа контракт на 100 миллионов долларов с арабами где-то на три боя. Так как с Фьюри тяжело договориться, а боксировать нужно, они организовали бой с Усиком, пустили новую кровь в хэвивейт.

Чтобы Джошуа закрыть контракт с арабами ему нужно закрыть три боя. Смотрим: первый бой он проигрывает, второй бой выигрывает и, возможно, они могут сделать третий бой. Вот они взяли такую историю и развели нас как лохов", – высказал свою версию Гордничев.

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Ранее был назван козырь Усика, который разрушит все планы Джошуа в реванше. Известный украинский полусредневес Тарас Шелестюк акцентировал на факторе, о котором практически не говорят эксперты, – речь о подбородке Александра Усика.

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