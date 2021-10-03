3 жовтня 14:00
Верес 0
Олександрія 0
3 жовтня 17:00
Зоря --
Десна --
3 жовтня 17:00
Металіст 1925 --
Минай --
3 жовтня 19:30
Динамо --
Шахтар --
15 жовтня 19:30
Шахтар --
Зоря --
16 жовтня 14:00
Маріуполь --
Металіст 1925 --
16 жовтня 17:00
Львів --
Динамо --
16 жовтня 19:30
Дніпро-1 --
Колос --
17 жовтня 14:00
Минай --
Десна --
9 жовтня 19:00
Фінляндія --
Україна --
12 жовтня 21:45
Україна --
Боснія і Герцеговина --
Спорт
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
⚽ Динамо - Шахтар: онлайн ❓ Відставка Разумкова 🤘 Слуги в Трускавці 🚨 Затримання Саакашвілі
СЬОГОДНІ Спорт Новини боксу

Усик – Джошуа: коли реванш і хто фаворит

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт
3 жовтня, 16:14
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Олександр Усик переміг Ентоні Джошуа і завоював титули WBA, IBF, WBO і IBO в суперважкій вазі. Проте, у британця є право спробувати повернути свої титули в реванші. Коли ж відбудеться другий бій?
Олександр Усик переміг Ентоні Джошуа
Олександр Усик переміг Ентоні Джошуа / Фото: REUTERS

У першому поєдинку в Лондоні Олександр Усик переміг Ентоні Джошуа одноголосним рішенням суддів і відібрав у нього звання чемпіона світу в суперважкій вазі.

У контракті значився пункт про негайний реванш в разі перемоги українця. Багато фанатів, та й сам Усик, бажають, щоб цей бій відбувся вже на території українця.

Коли відбудеться реванш Усик – Джошуа:

Реклама

Згідно з контрактом, реванш повинен пройти протягом півроку після першого поєдинку. Промоутер Усика Олександр Красюк розповідав, що бій планується на лютий-березень наступного року. Природно, що в разі якого-небудь форс-мажору поєдинок можуть перенести на більш пізній строк.

Усик і НСК "Олімпійський"
Усик і НСК "Олімпійський" / Фото: Reuters

Де пройде реванш:

Прийняти повторний бій Усика і Джошуа бажають багато країн, навіть в Україні. Сам Усик хотів би битися на "Олімпійському" в Києві, таку ж ідею висловив Віталій Кличко.

Реклама

Читайте також: "Потрібно зрозуміти, де більше грошей": Хирн ошелешив заявою про місце реваншу Усик – Джошуа

Однак велика ймовірність, що бій пройде десь на Близькому сході. Відразу після першого поєдинку з'явилися чутки, що другий бій проведуть в Саудівській Аравії.

/ Фото: Reuters

Реклама

У промоутера Джошуа Едді Гірна вже налагоджені контакти з шейхами, адже саме в Саудівській Аравії Джошуа проводив другий бій з Енді Руїсом і тоді здобув перемогу. Бій на Близькому сході буде найбільш вигідним з фінансової точки зору.

Хто фаворит в реванші:

Якщо в першому поєдинку букмекери віддавали перевагу на той момент ще чинному чемпіону світу Ентоні Джошуа, то в реванші в ролі фаворита вже виступає Олександр Усик.

Правда, котирування на бій Усик – Джошуа приймає поки тільки одна букмекерська контора. Котирування наступні:

  • Перемога Усика – 1.44
  • Нічия – 17.00
  • Перемога Джошуа – 2.75

Читайте також: Він не навчиться боксувати за 4-5 місяців: в команді Усика вже списують Джошуа в реванші

Усик з чемпіонськими поясами
Усик з чемпіонськими поясами / Фото: Reuters

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Спорт Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Спорт
Більше новин
Реклама
Історія однієї фотографії
Більше крутих фотографій
Спортивні історії
Хочу ще
Спортивні красуні
Більше красунь
Останні новини
Більше новин
ТОП-матчі

Динамо

Сьогодні

19:30

Шахтар

2.90

3.20

2.42

Фінляндія

9 жовт

19:00

Україна

3.76

3.42

2.18
Дівчата покеру
PokerMatch

Фатіма
Де Мело

Нідерланди
Фото красуні
Опитування
Рейтинг популярності
Наші спортсмени в Instagram
1
Василь Ломаченко Василь Ломаченко
1970К
2
Олександр Зінченко Олександр Зінченко
1436К
3
Олександр Усик Олександр Усик
1088К
4
Андрій Шевченко Андрій Шевченко
1007К
5
Еліна Світоліна Еліна Світоліна
804К
6
Іван Редкач Іван Редкач
666К
7
Володимир Кличко Володимир Кличко
625К
8
Андрій Лунін Андрій Лунін
504К
9
Дар'я Білодід Дар'я Білодід
501К
10
Олексій Торохтій Олексій Торохтій
429К
Рейтинг ТОП-100
Покер - це спорт!
Новини покеру
Чемпіонат України
#
Команда
І
Г
О
1
Динамо
9
25:2
25
2
Шахтар
9
23:5
22
3
Ворскла
10
19:7
21
4
Дніпро-1
10
14:12
19
5
Олександрія
10
10:7
18
6
Зоря
9
20:9
17
7
Десна
9
13:14
16
8
Верес
10
9:12
12
9
Рух
10
8:12
11
10
Колос
9
7:14
11
11
Металіст 1925
9
8:13
10
12
Інгулець
10
9:18
8
13
Львів
10
6:15
6
14
Минай
8
6:11
6
15
Чорноморець
10
11:24
6
16
Маріуполь
10
12:25
4
Показати бiльше
Неділя, 3 жовтня
0:0
Дивись на:
17:00
Дивись на:
17:00
Дивись на:
19:30
Дивись на:
Спорт
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти