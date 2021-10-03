Усик – Джошуа: коли реванш і хто фаворит

Олександр Усик переміг Ентоні Джошуа і завоював титули WBA, IBF, WBO і IBO в суперважкій вазі. Проте, у британця є право спробувати повернути свої титули в реванші. Коли ж відбудеться другий бій?

Олександр Усик переміг Ентоні Джошуа / Фото: REUTERS

У першому поєдинку в Лондоні Олександр Усик переміг Ентоні Джошуа одноголосним рішенням суддів і відібрав у нього звання чемпіона світу в суперважкій вазі.

У контракті значився пункт про негайний реванш в разі перемоги українця. Багато фанатів, та й сам Усик, бажають, щоб цей бій відбувся вже на території українця.

Коли відбудеться реванш Усик – Джошуа:

Реклама

Згідно з контрактом, реванш повинен пройти протягом півроку після першого поєдинку. Промоутер Усика Олександр Красюк розповідав, що бій планується на лютий-березень наступного року. Природно, що в разі якого-небудь форс-мажору поєдинок можуть перенести на більш пізній строк.

Усик і НСК "Олімпійський" / Фото: Reuters

Де пройде реванш:

Прийняти повторний бій Усика і Джошуа бажають багато країн, навіть в Україні. Сам Усик хотів би битися на "Олімпійському" в Києві, таку ж ідею висловив Віталій Кличко.

Реклама

Читайте також: "Потрібно зрозуміти, де більше грошей": Хирн ошелешив заявою про місце реваншу Усик – Джошуа

Однак велика ймовірність, що бій пройде десь на Близькому сході. Відразу після першого поєдинку з'явилися чутки, що другий бій проведуть в Саудівській Аравії.

/ Фото: Reuters

Реклама

У промоутера Джошуа Едді Гірна вже налагоджені контакти з шейхами, адже саме в Саудівській Аравії Джошуа проводив другий бій з Енді Руїсом і тоді здобув перемогу. Бій на Близькому сході буде найбільш вигідним з фінансової точки зору.

Хто фаворит в реванші:

Якщо в першому поєдинку букмекери віддавали перевагу на той момент ще чинному чемпіону світу Ентоні Джошуа, то в реванші в ролі фаворита вже виступає Олександр Усик.

Правда, котирування на бій Усик – Джошуа приймає поки тільки одна букмекерська контора. Котирування наступні:

Перемога Усика – 1.44

Нічия – 17.00

Перемога Джошуа – 2.75

Читайте також: Він не навчиться боксувати за 4-5 місяців: в команді Усика вже списують Джошуа в реванші