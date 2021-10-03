Названо козир Усика, який зруйнує всі плани Джошуа в реванші

Відомий український напівсередньоваговик Тарас Шелестюк зробив акцент на факторі, про який майже не говорять експерти, – мова про підборіддя Олександра Усика

Шелестюк ставить на Усика і в реванші / Фото: Reuters

У матчі-реванші з Олександром Усиком промоутер Ентоні Джошуа Едді Гірн пообіцяв уболівальникам такого ж агресивного Ей-Джея, який в 2017-му нокаутував Володимира Кличка.

Однак, на думку українського чемпіона світу-2011 Тараса Шелестюка, який виграв всі свої 18 боїв на профі-рингу, зміна обережної тактики на атакуючу в повторному поєдинку з Усиком Джошуа не допоможе.

"Усик – дуже хороший боксер, який уміє уникати проблем. У минулому бою Олександр пропустив кілька ударів від Ентоні, але не дарма кажуть, що у Олександра є трималка. Джошуа кілька разів спіймав його хорошими ударами, але він ніби цього не відчув", – наводить слова Шелестюка, що проживає в США, Fightnews з посиланням на ESNEWS

Реклама

Усик переміг Джошуа / Фото: Getty Images

"Я гадаю, що це буде інший бій. Мені здається, що Джошуа набере вагу і спробує достроково здолати Усика. Але Олександр не дасть йому можливості зупинити себе в перших шести раундах, а потім Джошуа втомиться, і Усик зможе бити його весь вечір", – озвучив свій прогноз на реванш Усика з Джошуа Шелестюк.

Тарас Шелестюк / Фото: Facebook

Нагадаємо, реванш Усик – Джошуа відбудеться в лютому або березні. За словами промоутера Едді Гірна, повторний поєдинок суперників теж, найвірогідніше, прийме Велика Британія.

Реклама

Хоча Віталій Кличко запевняє, що реванш Усик – Джошуа може відбутися і в Києві.